Serena Williams v Wimbledonu skupaj s sestro Venus

Serena Williams se je po štiriletnem premoru s Kanadčanko Victorio Mboko vrnila na teniško turnejo v Londonu. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona v posamični konkurenci bo ta teden v Berlinu igrala v konkurenci dvojic s Čehinjo Karolino Muchovo.
Posebna povabila za posamično konkurenco so med drugim prejeli finalistka odprtega prvenstva Francije Maja Chwalinska iz Poljske, švicarski veteran Stan Wawrinka in Bolgar Grigor Dimitrov.
V moških dvojicah sta wild card prejela avstralski zvezdnik Nick Kyrgios in njegov kazahstanski partner Aleksander Bublik.
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