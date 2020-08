Serena Williams zmagala v prvem pokoronskem dvoboju

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je zmagala v prvem pokoronskem dvoboju. Osemintridesetletna 23-kratna zmagovalka grand slamov je na turnirju v Lexingtonu v ameriški zvezni državi Kentucky ugnala svojo rojakinjo Bernardo Pero s 4:6, 6:4 in 6:1. V osmini finala se bo Williamsova, zaigrala je prvič pa januarskem OP Avstralije, pomerila z dve leti starejšo sestro Venus ali pa z Belorusinjo Viktorijo Azarenko. Turnir je za Williamsovo pripravljalni za US Open, ki bo od 31. avgusta do 13. septembra potekal v New Yorku.

icon-expand Serena Williams FOTO: AP Izidi, Lexington, WTA (225.500 dolarjev):

- 1. krog:

Serena Williams (ZDA/1) - Bernarda Pera (ZDA) 4:6, 6:4, 6:1; Catherine Bellis (ZDA) - Francesca Di Lorenzo (ZDA) 6:1, 6:2; Jil Teichmann (Švi) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:2, 7:5; Julija Putinceva (Kaz/5) - Ajla Tomljanovic (Avs) 6:0, 6:4; Ana Blinkova (Rus) - Kristie Ahn (ZDA) 2:6, 6:4, 3:1 predaja; Olga Govorcova (Blr) - Bethanie Mattek-Sands (ZDA) 7:6 (4), 6:1; Cori Gauff (ZDA) - Caroline Dolehide (ZDA) 7:5, 7:5