Serena zanesljiva, Osaka in Bartyjeva s težavami

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams še naprej kaže izjemno pripravljenost pred začetkom prvega grand slama sezone, odprtega prvenstva Avstralije. Na pripravljalnem turnirju v Melbournu je gladko s 6:1 in 6:4 odpihnila Bolgarko Cvetano Pironkovo. Več težav sta imeli številka 1 in 3, Avstralka Ashleigh Barty in Japonka Naomi Osaka.

Devetintridesetletna Serena Williams, ki pred turnirjem Yarra Valley Classic ni igrala vse od lanskega odprtega prvenstva Francije, kjer je pred drugim krogom predala dvoboj zaradi poškodbe, je bila izjemno zanesljiva že v prvem krogu, v drugem pa je zmagovalka 23 turnirjev za veliki slam za zmago nad Cvetano Pironkovo potrebovala le 74 minut. PREBERI ŠE Bedene upravičil vlogo favorita proti avstralskemu najstniku "Za zdaj gre vse dobro. Po načrtih. Res cenim te občutke, da lahko igramo tenis ob vsem, kar se ta čas dogaja po svetu," je po novi zmagi dejala Williamsova, ki je v ponedeljek proti Rusiji Darji Gavrilovi oddala le štiri igre. Williamsova bo na OP Avstralije od 8. februarja lovila osmi naslov, skupaj pa že svojo 24. lovoriko, s čimer bi se izenačila z Avstralko Margaret Courtna vrhu večne lestvice naslovov na turnirjih velike četverice. Medtem pa Naomi Osaka in domačinka Ashleigh Bartynista imeli tako "lahkega" dela, temveč sta se morali precej potruditi, da sta se rešili predčasnega izpada. Osaka je trdo garala v dvoboju proti Britanki Katie Boulter, 371. igralki svetovne lestvice, ki je v prvem krogu odpravil ameriško najstniško senzacijo Coco Gauff. Na koncu so vseeno prevladale izkušnje, pa tudi Osaka je po dvoboju dejala, da je dolgo trajalo, da je ujela pravi ritem. Osaka: Morala sem pogledati vase

"Danes je bilo zame zares težko. Kot da bi bila povsem nova izkušnja, ker tako dolgo nismo igrali tukaj. Morala sem se otresti pritiska, pogledati vase in dvigniti igro na višjo raven," je dejala Osaka. Medtem pa je številka 1 Bartyjeva po udobni zmagi v prvem krogu tokrat naletela na odločnejšo tekmico. Potem ko je prvi niz dobila domačinka s 6:0, je drugi pripadel Čehinji Marie Bouzkovi, v tretjem pa je potem Bartyjeva dvoboj pripeljala do zmage. "Sredi dvoboja mi je očitno padla zbranost, in kar naenkrat nisem znala več zaključevati točk, kot je treba. Ampak vesela sem, da mi je na koncu le uspelo," je dejala Bartyjeva. Tudi branilka naslova na peti celini Američanka ruskega rodu Sofia Kenin je oddala niz, a nato premagala rojakinjo Jessico Pegula s 5:7, 7:5 in 6:2. "Vesela sem, da mi je v drugem nizu uspelo preobrniti potek tekme ... Našla sem svoj 'ritem" je dejala Keninova. Nemčija na krilih Zvereva boljša od Kanade, Italija v polfinale

Alexander Zverev je proti kanadskemu tekmecu Denisu Shapovalovuna pokalu ATP že zaostajal za niz, a je na koncu slavil ter pomagal Nemčiji do zmage z 2:1. Pri Italiji se je spet izkazal Matteo Berrettini, ki je v odlični formi pred odprtim prvenstvom Avstralije, in popeljal ekipo v polfinale z zmago nad Francijo. Sedmi igralec sveta Zverev se je moral proti Shapovalovu precej potruditi, da je zapečatil nemško zmago s 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), a je pridobil nekaj pomembnega treninga pred začetkom OP Avstralije naslednji ponedeljek. Po dvoboju je lanski finalist OP ZDA dejal, da mu je najbolj pomagalo to, da je imel ob sebi brata Mischo Zvereva kot kapetana ekipe. "Vsem igralcem je všeč, kadar je on naš kapetan. Res je bil fantastičen tudi na treningih. Super je, da je z nami tukaj," je dejal Zverev. Njegov reprezentančni kolega Jan-Lennard Struff je presenetil izkušenega Miloša Raonićas 7:6 (4), 7:6 (2) v uvodnem dvoboju, Kanada pa je po dveh tesnih porazih Shapovalova, ki je dan pred tem v skupini A močno namučil tudi prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića, izpadla. Đoković se bo s Srbijo, branilko naslova v pokalu ATP, za mesto v polfinalu pomeril ravno z Nemčijo. Italija pa je postala prva reprezentanca, ki se je uvrstila med najboljše štiri, saj je v skupini C najprej premagala Avstralijo, danes pa še Francijo. Obakrat se je izkazal Berrettini, za katerega Đoković pravi, da sodi v naslednjo generacijo igralcev, ki lahko osvojijo veliki slam. Danes se bosta pomerili še Rusija in Japonska. Če Rusiji, edini reprezentanci, ki ima z Danilom Medvedevom in Andrejem Rubljovom dva igralca v "top 10" na svetovni lestvici, uspe v skupini D zmagati, bo prav tako napredovala v polfinale. Izidi, pokal ATP: - skupina A:

Nemčija ‒ Kanada 2:1 Jan-Lennard Struff (Nem) ‒ Miloš Raonić (Kan) 7:6 (4), 7:6 (2);

Alexander Zverev (Nem) ‒ Denis Shapovalov (Kan) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4);

Jan-Lennard Struff/Kevin Krawietz (Nem) ‒ Peter Polansky/Steven Diez (Kan)6:7 (4), 7:6 (6), 3:10; - skupina C:

Italija ‒ Francija 2:1 Fabio Fognini (Ita) ‒ Benoit Paire (Fra) 6:1, 7:6 (2);

Matteo Berrettini (Ita) ‒ Gaël Monfils (Fra) 6:4, 6:2;

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Ita) ‒ Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (Fra) 3:6, 4:6. Melbourne, Murray River Open, ATP (256.918 evrov): - 2. krog:

Stan Wawrinka (Švi/1) ‒ Mihail Kukuškin (Kaz) 4:6, 6:3, 6:1;

Alex Bolt (Avs) ‒ Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 6:7 (9), 7:5;

Marcos Giron (ZDA) ‒ Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:4;

Daniel Evans (VBr/8) ‒ Pedro Sousa (Por) 6:3, 7:5;

Ričardas Berankis (Lit) ‒ Jason Kubler (Avs) 7:6 (2), 7:5;

Jegor Gerasimov (Blr) ‒ Marton Fucsovics (Mad) 6:3, 1:6, 6:3;

James Duckworth (Avs) ‒ Ugo Humbert (Fra/7) 7:6 (6), 6:4;

Alexei Popyrin (Avs) ‒ Tommy Paul (ZDA/15) 6:4, 6:3;

Jeremy Chardy (Fra) ‒ Gilles Simon (Fra) 6:3, 6:4;

Jiri Vesely (Češ) ‒ Casper Ruud (Nor/5) 5:7, 7:6 (4), 6:3. Melbourne, Great Ocean Road Open, ATP (307.862 evrov): - 2. krog:

Aljaž Bedene (Slo/13) ‒ Dane Sweeny (Avs) 6:0, 6:4;

Hubert Hurkacz (Pol/3) ‒ Mikael Torpegaard (Dan) 6:4, 6:3;

Pablo Cuevas (Uru) ‒ Robin Haase (Niz) 7:5, 6:3;

Miomir Kecmanović (Srb/7) ‒ Sunvu Kvon (JKo) 6:3, 6:4;

Salvatore Caruso (Ita) ‒ Tennys Sandgren (ZDA/9) 6:4, 6:7 (2), 6:1;

Jannik Sinner (Ita/4) ‒ Aleksandar Vukić (Avs) 6:2, 6:4;

Stefano Travaglia (Ita) ‒ Sam Querrey (ZDA) 6:7 (7), 6:3, 6:4;

Jordan Thompson (Avs) ‒ Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6:4, 3:6, 6:3;

Thiago Monteiro (Bra) ‒ Matthew Ebden (Avs) 6:7 (4), 6:4, 6:3;

Botic van de Zandschulp (Niz) ‒ Kamil Majchrzak (Pol) 6:4, 3:6, 6:4. Melbourne, Gippsland Trophy, WTA (369.000 evrov): - osmina finala:

Simona Halep (Rom/1) ‒ Laura Siegemund (Nem) 6:2, 6:4;

Ekaterina Aleksandrova (Rus) ‒ Iga Swiatek (Pol/6) 6:4, 6:2;

Elise Mertens (Bel/7) ‒ Caroline Garcia (Fra) 7:6 (4), 6:3;

Jelina Svitolina (Ukr/3) ‒ Jelena Ostapenko (Lat) 6:7 (4), 6:3, 6:2;

Irina Begu (Rom) ‒ Johanna Konta (VBr/5) 4:6, 7:6 (12), 7:6 (7);

Naomi Osaka (Jap/2) ‒ Katie Boulter (VBr) 3:6, 6:3, 6:1;

Karolina Muchova (Češ/8) ‒ Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 4:6, 6:4. Melbourne, Yarra Valley Classic, WTA (369.000 evrov): - 2. krog:

Ashleigh Barty (Avs/1) ‒ Marie Bouzkova (Češ/16) 6:0, 4:6, 6:3;

Shelby Rogers (ZDA) ‒ Petra Martić (Hrv/7) 7:6 (7), 6:3;

Marketa Vondroušova (Češ/8) ‒ Vera Zvonarjova (Rus) 7:6 (7), 6:7 (4), 6:4;

Sofia Kenin (ZDA/2) ‒ Jessica Pegula (ZDA) 5:7, 7:5, 6:2;

Garbine Muguruza (Špa/6) ‒ Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:1, 6:2.