Zmagovit začetek Serene, v karanteni želja tudi po muckih in kužkih

Williamsova je ob uradni vrnitvi na igrišču prebila 95 minut, v prvem nizu pa ni imela težav z domačinko Dario Gavrilovo. V drugem je bil obračun bolj izenačen, edini "break" pa je 23-kratni zmagovalki turnirjev za grand slam uspel v peti igri.

Lepo je biti nazaj

"Bila sem osredotočena od samega začetka. Skušam zgolj prenesti na igrišče to, kar počnem na treningu. Lepo je biti nazaj v Melbournu. Nekoliko drugače je igrati tu, ko ne gre za veliki slam. Je pa lepo, ker vsi potrebujemo nekaj obračunov pred OP Avstralije," je po zmagi dejala 39-letnica.

Izkušena Američanka bo na OP Avstralije od 8. februarja naprej lovila osmi naslov, skupaj pa že svojo 24. lovoriko, s čimer bi se izenačila z Avstralko Margaret Court na vrhu večne lestvice naslovov na turnirjih velike četverice.

Teniški igralci v karanteni zahtevali tudi mucke in kužke

Teniški igralci in igralke so v obvezni 14-dnevni karanteni pred začetkom turnirjev na peti celini od organizatorjev zahtevali kopico bizarnih stvari, da bi se spopadli z bivanjem v hotelih. Med njimi celo mucke in kužke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Direktor odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley, ki je v Melbournu in Adelaide pomagal pri vzpostavitvi karanten za več kot 1000 oseb, je razkril nekaj najbolj čudnih zahtev igralcev in igralk, s katerimi naj bi se lažje spopadli z obvezno karanteno.

"Najbolj bizarna zahteva je bila, da za tekmovalce in tekmovalke najdemo mucke. Tega niso zahtevali enkrat, temveč večkrat," je dejal Tiley za televizijsko postajo ABC. "Potem smo jim razložili, da obstaja povezava med mačkami in novim koronavirusom. Idejo so kasneje opustili. Tudi kužke so zahtevali. Nekdo se je celo pošalil, da bi rad imel v sobi kakšno od avstralskih avtohtonih vrst," je razlagal Tiley. "Bilo je nekaj trenutkov, ko bi najraje tudi sam v njihovih sobah videl boksarskega kenguruja," se je šalil direktor turnirja in spomnil na zahtevno obvladovanje razmer v zadnjih nekaj tednih.

Teniški igralci in igralke ter člani spremljevalnega osebja so morali 14 dni preživeti v obvezni karanteni v hotelih v Melbournu in Adelaide s peturnim dostopom do igrišč za trening. Tisti, ki so potovali z letali, na katerih so odkrili pozitivne primere okužbe z virusom sars-cov-2, pa so bili celo v strogi karanteni brez dostopa do igrišč. Takšnih igralcev in igralk je bilo 72. Organizatorji prvega turnirja velike četverice v sezoni so se zadnje tedne spopadali tudi z ogromnim pritiskom javnosti, a je Tiley še enkrat zagotovil, da se projekta ne bi lotili, če ne bi bil varen in pomemben za prihodnost tenisa v deželi tam spodaj. V Melbournu bodo med OP Avstralije dovolili obisk 30.000 gledalcem na dan. Turnir se bo začel 8. februarja.