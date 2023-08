Serija zmag Slovenke pripeljala na rob polfinala

Slovenska ženska kadetska izbrana vrsta je na turnirju EHF Championship v Azerbajdžanu skupinski del tekmovanja sklenila brez poraza, s štirimi zaporednimi zmagami. Vstopnico za finale si bodo kadetinje poskušala priboriti to soboto proti Ferskim otokom. S popotnico osvojenega petega mesta na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru je reprezentanca kadetinj suvereno opravila s tekmicami v skupini A na tekmovanju EHF Championship v Bakuju. Slovenske rokometašice so v uvodnem delu turnirja preskočile ovire Bosne in Hercegovine, Azerbajdžana, Gruzije in Litve.

icon-expand Slovenke blestijo v Azerbajdžanu. Zaenkrat so še neporažene. FOTO: RZS Naslednji izziv na poti mladih Slovenk med elito, ki pomeni igranje na evropskem prvenstvu, bo zasedba Ferskih otokov, ki je v skupini B zasedla drugo mesto za Španijo. Naša reprezentanca bo preboj v veliki finale iskala v soboto. Glavni strateg na slovenski klopi, Jernej Rantah, je z doslej opravljenim delom in prikazanim pristopom zadovoljen. "Na začetku je bilo prisotne malo treme, a dekleta so rastla s tekme v tekmo. Prvi cilj, torej uvrstitev v polfinale, je izpolnjen. Tam nas čaka neugoden tekmec. Ferske rokometašice igrajo hiter stil rokometa, a mi ciljamo na zmago in uvrstitev v finale, kar je bil naš cilj pred prvenstvom. Potem bo mogoče vse," je za uradno spletno stran RZS dejal slovenski selektor.