Serradori do premierne zmage, Alonso drugi, šokirani motoristi brez etape

Katarski voznik Toyote Nasser Al-Attiyah in francoski dirkač Stephane Peterhansel (Mini) sta na drugem in tretjem mestu zmanjšala zaostanek za vodilnim Carlosom Sainzom. Ta ima zdaj po osmih etapah skupno slabih sedem minut prednosti pred Al-Attiyahom in dobrih trinajst pred Peterhanslom. Zmagovalec osme etape Francoz Mathieu Serradori je skupno na sedmem mestu z dobro uro zaostanka za španskim dirkačem Minija.

Smrt portugalskega dirkača Paula Goncalvesa na sedmi etapi od Riada do Wadi Ad-Dawasirja je pustila izjemno grenek priokus med motoristi, ki so se po srečanju z organizatorjem Dakarja odločili, da osme etape zaradi šoka in spoštovanja do občudovanega Goncalvesa ne bodo odpeljali. "Dan počitka bo namenjen, da bodo lahko dirkači v miru žalovali za umrlim prijateljem," so zapisali na uradni spletni strani.