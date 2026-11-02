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Na članskem velikem slamu bo prvič nastopil v Melbournu: 'Veselim se vsega, kar prihaja'

Ljubljana, 02. 11. 2026 08.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Novinarska konferenca Žige Šeška

Žiga Šeško je mladinsko kariero sklenil z uvrstitvijo v finale zaključnega turnirja sezone v kitajskem Čengduju, kjer se je pomerila najboljša osmerica mladincev sveta. Hrastničan ima za seboj izjemno leto, v kateri je osvojil mladinsko OP Avstralije med posamezniki in naslov v dvojicah na Wimbledonu. Zdaj ga čaka nov izziv – dokončen prehod v članski tenis, v katerega bo vstopil že januarja z nastopom v kvalifikacijah OP Avstralije.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Teniška zveza Slovenije

Zdaj Žiga Šeška čaka nov izziv – dokončen prehod v članski tenis, v katerega bo vstopil že januarja z nastopom v kvalifikacijah OP Avstralije. Za 18-letnim Hrastničanom je izjemen teden na turnirju WTT Junior Finals v Čengduju. "To je bil zagotovo eden najbolje organiziranih turnirjev, na katerih sem kadar koli igral. Vse je bilo na zelo visoki ravni, organizatorji so se res potrudili. Tudi zunaj igrišča smo se z drugimi igralci zelo dobro razumeli. Za nami je sproščen teden z veliko pozitivne energije, kar se je poznalo tudi na igrišču. Bil sem dobre volje, užival sem in uspelo mi je prikazati dobro igro. Skupinski del sem končal brez poraza, s tremi zmagami. Po mojem mnenju sem bil v težji skupini, poleg tega nisem bil nosilec, zato sem še toliko bolj zadovoljen, da sem se prebil v polfinale. Tam sem premagal Američana, ki je letos osvojil mladinski naslov na OP Avstralije. Odigral sem dober, nadzorovan dvoboj," se je za uradno speltno stran TZS spomnil zadnjega mladinskega izziva Šeško. 

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"V finalu sem se nato pomeril z drugim Američanom, Jordanom Leejem, ki sem ga premagal že v skupinskem delu. Tokrat je bil boljši on in moral sem mu priznati premoč. Turnir se je končal tako, kot sem si želel, saj sem prišel do finala. Za menoj je teden zelo kakovostnega tenisa, v katerem sem se veliko naučil. To je lep način, da sklenem mladinsko kariero, in nanj bom zagotovo ohranil lepe spomine."

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Profimedia

Ko pogleda celotno mladinski kariero je najbolj ponosen ... "Na mladinskih turnirjih sem začel igrati pri približno 14 oziroma 15 letih. Začel sem na turnirjih nižjih kategorij, J30 in J60, kjer sem pridobival točke in izkušnje. Nato sem postopoma začel igrati na turnirjih višjega ranga. Na začetku lanske sezone sem dosegel nekaj dobrih rezultatov na močnejših turnirjih, kar mi je omogočilo nastope na mladinskih turnirjih za grand slam. Lani sem prvič zaigral v Wimbledonu, letos pa sem nastopil na vseh štirih turnirjih za grand slam in še na zaključnem turnirju najboljše osmerice. Ob koncu mladinske kariere sem najbolj ponosen na teden v Avstraliji, kjer sem se zelo dobro odrezal, ves čas ohranjal zbranost in igral na visoki ravni. Uspelo mi je doseči lep rezultat. Ponosen sem tudi na celotno mladinsko kariero in zadovoljen s tem, kar mi je uspelo doseči. Prehod v članski tenis prinaša nove izzive, a sem nanje pripravljen in se ga že veselim," je bil za TZS izčrpen slovenski najstnik, ki pozna načrte do konca koledarskega leta. 

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"Do konca sezone imam v načrtu še dva turnirja. Naslednji teden bom nastopil na turnirju serije Challenger 50 v italijanskem Tarantu, kamor sem se v kvalifikacije uvrstil na podlagi svoje uvrstitve na lestvici. To bo prvi turnir serije Challenger, na katerega sem se uvrstil s svojim rankingom. Nato bom za dva tedna odšel v Torino, kjer bom lahko treniral z igralci, se od njih učil, spremljal njihove dvoboje in pridobival izkušnje. Tega se zelo veselim, saj verjamem, da bom od tega veliko odnesel in se še kaj naučil za nadaljevanje kariere. Pred začetkom nove sezone načrtujem še nastop na turnirju serije World Tennis Tour z nagradnim skladom 25.000 dolarjev na Češkem.

Članska se začne v Avstraliji

In kaj čaka Hrastaničana  takoj na začetku sezone, ko bo nastopal le še v članski konkurenci? "Januarja odhajam v Melbourne, kjer imam povabilo za nastop v kvalifikacijah OP Avstralije. To bo moj prvi nastop na članskem turnirju za grand slam. Za prihodnjo sezono imam na voljo tudi osem povabil za turnirje serije Challenger, ki sem jih pridobil prek programa Junior Accelerator. Pred menoj je prva članska sezona in že se veselim vsega, kar prihaja."

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