Šeško brez težav v četrtfinale, izpadla ženska številka 1 Sabalenka

17-letni Žiga Šeško iz Hrastnika, zmagovalec prvega turnirja za grand slam v Avstraliji, ima danes dvojni spored. Osmino finala med posamezniki je že preskočil, premagal je Južnoafričana Connorja Doiga s 6:3, 6:2, popoldne pa ga čaka še nastop v osmini finala med dvojicami, kjer sta z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom prva nosilca.

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Arina Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova v Roland Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre.