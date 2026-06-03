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Šeško brez težav v četrtfinale, izpadla ženska številka 1 Sabalenka

Pariz, 03. 06. 2026 16.11 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije. Ukrajinki Marti Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se danes pridružili kvalifikantka s Poljske Maja Chwalinska ter Rusinja Diana Šnajder, ki je izločila Arino Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

17-letni Žiga Šeško iz Hrastnika, zmagovalec prvega turnirja za grand slam v Avstraliji, ima danes dvojni spored. Osmino finala med posamezniki je že preskočil, premagal je Južnoafričana Connorja Doiga s 6:3, 6:2, popoldne pa ga čaka še nastop v osmini finala med dvojicami, kjer sta z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom prva nosilca.

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Arina Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova v Roland Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre.

Diana Šnajder
Diana Šnajder
FOTO: Profimedia

Diana Šnajder je slavila 3:6, 7:5, 6:0 in se bo v polfinalu srečala s senzacijo turnirja, 24-letno Majo Chwalinsko, ki si je nastop v glavnem delu turnirja izborila s tremi zmagami v kvalifikacijah. Danes je Poljakinja ugnala Rusinjo Ano Kalinsko s 7:6 in 6:3. Chwalinska je bila pred prihodom v Pariz 114. igralka sveta, po osmi zaporedni zmagi na OP Francije pa se ji obeta uvrstitev okoli 30. mesta. Hkrati je v zadnjih dveh tednih zaslužila 750.000 evrov, kar je toliko kot doslej v vsej karieri. Pohvali se lahko z dvema naslovoma WTA 125.

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