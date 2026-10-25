Šeško drugi na svetu med mladinci

Finale v Chengduju je trajalo uro in 25 minut, Jordan Lee pa je slavil s 6:3 in 7:5. Žiga Šeško je na Kitajskem navdušil že v skupinskem delu, ki ga je končal s tremi zmagami. V polfinalu je nato premagal še Američana Keatona Hancea, s čimer si je zagotovil nastop v finalu. Lee je bil edini igralec, ki je Šešku na poti do finala odvzel niz.
Slovenec ga je v skupinskem delu kljub temu premagal po treh nizih, v finalu pa je bil Američan uspešnejši predvsem pri začetnem udarcu. Šeško se je v drugem nizu vrnil v igro in povedel s 3:0, vendar je Lee v nadaljevanju prevzel pobudo in dobil dvoboj. Za Šeška je bil to zadnji dvoboj v mladinski konkurenci.
Drugo mesto na zaključnem turnirju ima posebno težo, saj na njem nastopa le osem najboljših mladincev in mladink glede na dosežke v zadnjih 12 mesecih. Šeško je tako izenačil dosežek Kaje Juvan, ki je leta 2017 prav tako igrala v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice mladink. Juvan je takrat v boju za naslov izgubila proti Ukrajinki Marti Kostjuk.
Slovenski teniški igralec je letos dosegel še odmevnejši uspeh, ko je v Melbournu osvojil mladinski naslov na odprtem prvenstvu Avstralije. Postal je prvi Slovenec z zmago v posamični konkurenci fantov na mladinskem turnirju za grand slam.
Zaključni turnir mladincev ITF, Chengdu, finale, izid:
Jordan Lee (ZDA/4) - Žiga Šeško (Slo/5) 6:3, 7:5
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