Šeško drugi na svetu med mladinci

Finale v Chengduju je trajalo uro in 25 minut, Jordan Lee pa je slavil s 6:3 in 7:5. Žiga Šeško je na Kitajskem navdušil že v skupinskem delu, ki ga je končal s tremi zmagami. V polfinalu je nato premagal še Američana Keatona Hancea, s čimer si je zagotovil nastop v finalu. Lee je bil edini igralec, ki je Šešku na poti do finala odvzel niz.

Slovenec ga je v skupinskem delu kljub temu premagal po treh nizih, v finalu pa je bil Američan uspešnejši predvsem pri začetnem udarcu. Šeško se je v drugem nizu vrnil v igro in povedel s 3:0, vendar je Lee v nadaljevanju prevzel pobudo in dobil dvoboj. Za Šeška je bil to zadnji dvoboj v mladinski konkurenci.