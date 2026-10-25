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Drugi športi

Šeško drugi na svetu med mladinci

Chengdu, 25. 10. 2026 10.18 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Žiga Šeško

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zaključni turnir osmerice najboljših mladincev sveta v kitajskem Chengduju končal na drugem mestu. Osemnajstletni Hrastničan je v finalu izgubil proti Američanu Jordanu Leeju, a z uvrstitvijo v odločilni dvoboj potrdil izjemno sezono, v kateri je osvojil tudi mladinski naslov na odprtem prvenstvu Avstralije.

Finale v Chengduju je trajalo uro in 25 minut, Jordan Lee pa je slavil s 6:3 in 7:5. Žiga Šeško je na Kitajskem navdušil že v skupinskem delu, ki ga je končal s tremi zmagami. V polfinalu je nato premagal še Američana Keatona Hancea, s čimer si je zagotovil nastop v finalu. Lee je bil edini igralec, ki je Šešku na poti do finala odvzel niz.

Slovenec ga je v skupinskem delu kljub temu premagal po treh nizih, v finalu pa je bil Američan uspešnejši predvsem pri začetnem udarcu. Šeško se je v drugem nizu vrnil v igro in povedel s 3:0, vendar je Lee v nadaljevanju prevzel pobudo in dobil dvoboj. Za Šeška je bil to zadnji dvoboj v mladinski konkurenci.

Kljub porazu v finalu zaključnega turnirja osmerice najboljših mladinskih teniških igralcev sveta je veliki slovenski up Žiga Šeško v letošnjem letu več kot opozoril nase.
Kljub porazu v finalu zaključnega turnirja osmerice najboljših mladinskih teniških igralcev sveta je veliki slovenski up Žiga Šeško v letošnjem letu več kot opozoril nase.
FOTO: AP

Drugo mesto na zaključnem turnirju ima posebno težo, saj na njem nastopa le osem najboljših mladincev in mladink glede na dosežke v zadnjih 12 mesecih. Šeško je tako izenačil dosežek Kaje Juvan, ki je leta 2017 prav tako igrala v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice mladink. Juvan je takrat v boju za naslov izgubila proti Ukrajinki Marti Kostjuk.

Slovenski teniški igralec je letos dosegel še odmevnejši uspeh, ko je v Melbournu osvojil mladinski naslov na odprtem prvenstvu Avstralije. Postal je prvi Slovenec z zmago v posamični konkurenci fantov na mladinskem turnirju za grand slam.

Zaključni turnir mladincev ITF, Chengdu, finale, izid:

Jordan Lee (ZDA/4) - Žiga Šeško (Slo/5) 6:3, 7:5

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Slovenska pomlad
25. 10. 2026 12.00
Sem gledal in je nerazumljivo popustil v drugem setu,ki ga je imel skoraj dobljenega... drugače pa super.
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