Šeško: igranje za Slovenijo je nekaj najboljšega

Glavnino naloge je slovenska teniška reprezentanca proti Izraelu opravila že prvi dan tekmovanja na Teniški akademiji Breskvar, ko sta pomembni točki zanesljivo priigrala Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek. Piko na i je v napeti in razburljivi igri dvojic dodal dvojec Žiga Šeško in Sebastian Dominko, ki je z zmago z 2:1 poskrbel za odločilno tretjo točko. Slovenija je tako Izrael premagala s 3:0 in si priigrala vrnitev v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Na vprašanje, kakšen ponos mu prinaša igranje za Slovenijo in ali zaradi tega čuti kakšen dodaten pritisk, je mladi Šeško odgovoril: "To sem govoril že od nekdaj – igrati za svojo državo je nekaj najlepšega. Danes nisem čutil nobenega dodatnega pritiska, ampak sem predvsem užival v trenutku in bil ponosen, da lahko zastopam Slovenijo. Ta dva tedna v reprezentanci sta zame najboljša v sezoni. Res uživam, ko oblečem dres z napisom Slovenija in se lahko skupaj s soigralci veselim zmag. Imamo mlado ekipo, nihče ni starejši od 25 let, naslednjič se nam pridruži še Svit Suljić, zato verjamem, da je pred nami še vrsta uspešnih let."

Slovenija vs Izrael FOTO: Luka Kotnik

"Predstavljati svojo državo je zagotovo bolj stresno kot igrati zase. A za to, da sem prišel v reprezentanco, sem moral trdo delati. Hvaležen in ponosen sem, ko se lahko tako kot danes veselim s celotno ekipo. Opravili smo veliko delo in zdaj gremo lahko naprej," je po dvoboju dejal Dominko. Slovenija se je četrtič v zadnjih šestih sezonah, odkar reprezentanco vodi Grega Žemlja, znova povzpela med 54 najboljših reprezentanc sveta. Še enkrat je dokazala, da sodi v svetovni vrh in da se slovenska zgodba pod Žemljevem vodstvom piše z vztrajnostjo, ponosom in velikimi koraki.