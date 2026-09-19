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Šeško: igranje za Slovenijo je nekaj najboljšega

Ljubljana, 19. 09. 2026 16.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Žiga Šeško

Slovenska teniška reprezentanca se je po zmagi nad Izraelom v Ljubljani vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Odločilno, tretjo točko za Slovenijo sta v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta po preobratu slavila s 3:6, 7:6 in 6:4. Po dvoboju sta bila oba igralca izjemno ponosna na dosežek in poudarila, kako velika čast jima je, da lahko na največjem reprezentančnem tekmovanju zastopata Slovenijo.

Glavnino naloge je slovenska teniška reprezentanca proti Izraelu opravila že prvi dan tekmovanja na Teniški akademiji Breskvar, ko sta pomembni točki zanesljivo priigrala Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek. Piko na i je v napeti in razburljivi igri dvojic dodal dvojec Žiga Šeško in Sebastian Dominko, ki je z zmago z 2:1 poskrbel za odločilno tretjo točko. Slovenija je tako Izrael premagala s 3:0 in si priigrala vrnitev v prvo svetovno skupino Davisovega pokala.

Na vprašanje, kakšen ponos mu prinaša igranje za Slovenijo in ali zaradi tega čuti kakšen dodaten pritisk, je mladi Šeško odgovoril: "To sem govoril že od nekdaj – igrati za svojo državo je nekaj najlepšega. Danes nisem čutil nobenega dodatnega pritiska, ampak sem predvsem užival v trenutku in bil ponosen, da lahko zastopam Slovenijo. Ta dva tedna v reprezentanci sta zame najboljša v sezoni. Res uživam, ko oblečem dres z napisom Slovenija in se lahko skupaj s soigralci veselim zmag. Imamo mlado ekipo, nihče ni starejši od 25 let, naslednjič se nam pridruži še Svit Suljić, zato verjamem, da je pred nami še vrsta uspešnih let."

Slovenija vs Izrael
Slovenija vs Izrael
FOTO: Luka Kotnik

"Predstavljati svojo državo je zagotovo bolj stresno kot igrati zase. A za to, da sem prišel v reprezentanco, sem moral trdo delati. Hvaležen in ponosen sem, ko se lahko tako kot danes veselim s celotno ekipo. Opravili smo veliko delo in zdaj gremo lahko naprej," je po dvoboju dejal Dominko.

Slovenija se je četrtič v zadnjih šestih sezonah, odkar reprezentanco vodi Grega Žemlja, znova povzpela med 54 najboljših reprezentanc sveta. Še enkrat je dokazala, da sodi v svetovni vrh in da se slovenska zgodba pod Žemljevem vodstvom piše z vztrajnostjo, ponosom in velikimi koraki.

"Zdi se mi, da imamo iz tekme v tekmo boljšo reprezentanco. Glede na to, kako napreduje Žiga Šeško, kako se razvija Svit Suljić ter da tudi ostali igralci prihajajo v bolj zrela leta, postajajo izkušenejši in se zavedajo svojega potenciala v tenisu, lahko naredimo ta preskok. Seveda moramo najprej počakati na žreb, a iskreno povedano, se že veselim februarskega nadaljevanja Davisovega pokala," je po zmagi povedal kapetan Slovenije.

Februarja prihodnje leto Slovenijo čaka nov pomemben izziv. Po novem sistemu Davisovega pokala, ki je v veljavi od leta 2019, še ni uspela preskočiti te ovire. Dvakrat jo je ustavila Turčija, nazadnje letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.

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