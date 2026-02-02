Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Šeško iz Melbourna naravnost v Velenje: 'Veselim se dvoboja s Turčijo'

Velenje, 02. 02. 2026 16.59 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Veliki teniški up Žiga Šeško se bo po uspehu kariere, zmagi na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, slovenski javnosti predstavil konec tedna v Velenju, kjer se bo reprezentanca Slovenije pomerila s Turčijo v Davisovem pokalu. Že na poti domov je sporočil, da se zelo veseli nastopa v Šaleški dolini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žiga Šeško je Sloveniji priboril prvo moško zmago na mladinskih turnirjih za grand slam. Pred njim je to uspelo le Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik. Teniški zvezi Slovenije se je Šeško javil kar z letala na poti s pete celine v Evropo. 

Preberi še To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!

"Občutki po osvojenem grand slamu so neverjetni. Zelo sem užival. Igrati pod zaprto streho stadiona Rod Laver in pred mnoštvom gledalcev je res nekaj posebnega," se je v izjavi za krovno teniško zvezo spomnil zgodovinskega podviga v Melbournu 17-letni Hrastničan in že pogledal naprej. "Zelo se veselim prihajajočega dvoboja s Turčijo v Velenju."

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: AP

Pred tem bo imel Šeško še nekaj medijskih obveznosti. V torek bo občutke predstavil na novinarski konferenci krovne zveze, v sredo bo imela medijske dejavnosti v Velenju slovenska reprezentanca, v četrtek pa se bo z reprezentanco, ki jo vodi Grega Žemlja, udeležil žreba pred dvobojem s Turčijo.

Preberi še Žemlja: Vsak od kandidatov je sposoben odigrati vrhunski tenis

Slovenija in Turčija se bosta, kot piše STA, pomerili v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala. V petek se bo dogajanje v Beli dvorani ob Velenjskem jezeru začelo ob 13. uri, v soboto pa ob 11. Poleg Šeška bodo barve Slovenije zastopali še Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek in Sebastian Dominko.

tenis šeško žiga

Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tianot
02. 02. 2026 17.26
V Velenju je Žiga zmagal svoj prvi turnir v kategoriji do 11 let, če se ne motim
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506