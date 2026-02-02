Šeško iz Melbourna naravnost v Velenje: 'Veselim se dvoboja s Turčijo'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Žiga Šeško je Sloveniji priboril prvo moško zmago na mladinskih turnirjih za grand slam. Pred njim je to uspelo le Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik. Teniški zvezi Slovenije se je Šeško javil kar z letala na poti s pete celine v Evropo.

"Občutki po osvojenem grand slamu so neverjetni. Zelo sem užival. Igrati pod zaprto streho stadiona Rod Laver in pred mnoštvom gledalcev je res nekaj posebnega," se je v izjavi za krovno teniško zvezo spomnil zgodovinskega podviga v Melbournu 17-letni Hrastničan in že pogledal naprej. "Zelo se veselim prihajajočega dvoboja s Turčijo v Velenju."

Žiga Šeško FOTO: AP

Pred tem bo imel Šeško še nekaj medijskih obveznosti. V torek bo občutke predstavil na novinarski konferenci krovne zveze, v sredo bo imela medijske dejavnosti v Velenju slovenska reprezentanca, v četrtek pa se bo z reprezentanco, ki jo vodi Grega Žemlja, udeležil žreba pred dvobojem s Turčijo.