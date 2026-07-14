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Šeško končal nastope v Umagu

Umag, 14. 07. 2026 19.45 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA H.B.
Žiga Šeško

Najboljši slovenski mladi teniški igralec Žiga Šeško je po zmagi na mladinskem turnirju dvojic v Wimbledonu hitro končal nastope na članskem turnirju serije ATP v Umagu. Slovenca, ki je na svetovni lestvici na 957. mestu, je ob debiju v glavnem delu žreba turnirjev ATP s 6:4 in 6:1 premagal 87. igralec sveta Daniel Merida Aguilar.

17-letni Žiga Šeško je dvoboj dobro začel. V prvem nizu je španski igralec Daniel Merida Aguilar v sedmi igri izkoristil edino priložnost za brejk in vodstvo s 4:3 ter prednost obdržal do konca.

V drugem nizu pa je v Istri prišla do izraza kakovostna razlika. Šeško je dobil prvo igro na svoj servis, ostalih šest pa 21-letni Merida Aguilar.

Šeško je to sezono dobil mladinski turnir posameznikov na OP Avstralije, v soboto pa se je razveselil še prvega naslova v mladinski konkurenci dvojic na sveti travi Wimbledona.

Letos je v kvalifikacijah turnirjev ATP debitiral na travi v Santa Ponsi na Majorki in se tam poslovil po prvi tekmi, v Umagu pa je v glavnem delu žreba prvič v karieri dobil priložnost po posebnem povabilu organizatorja.

Tenis Žiga Šeško Daniel Merida Aguilar
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