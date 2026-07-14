Šeško končal nastope v Umagu

17-letni Žiga Šeško je dvoboj dobro začel. V prvem nizu je španski igralec Daniel Merida Aguilar v sedmi igri izkoristil edino priložnost za brejk in vodstvo s 4:3 ter prednost obdržal do konca.

V drugem nizu pa je v Istri prišla do izraza kakovostna razlika. Šeško je dobil prvo igro na svoj servis, ostalih šest pa 21-letni Merida Aguilar.

Šeško je to sezono dobil mladinski turnir posameznikov na OP Avstralije, v soboto pa se je razveselil še prvega naslova v mladinski konkurenci dvojic na sveti travi Wimbledona.

Letos je v kvalifikacijah turnirjev ATP debitiral na travi v Santa Ponsi na Majorki in se tam poslovil po prvi tekmi, v Umagu pa je v glavnem delu žreba prvič v karieri dobil priložnost po posebnem povabilu organizatorja.