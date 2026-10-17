Šeško mladinsko kariero zaključuje z nastopom najboljših osem na svetu: Cilj je zmaga

Žiga Šeško še naprej premika meje slovenskega tenisa. Potem ko je letos osvojil mladinsko Odprto prvenstvo Avstralije med posamezniki in Wimbledon v dvojicah, si je zagotovil še nastop na zaključnem mastersu sezone. "Cilj sezone je bil, da osvojim mladinski grand slam in se uvrstim na zaključni masters. Tako da je masters tudi nagrada za uspešno sezono," je v pogovoru za Teniško zvezo Slovenije rekel Šeško, ki ga na Kitajskem čaka prav poseben izziv. Turnir bo namreč zadnje poglavje njegove mladinske kariere.



"To bo tudi moj zadnji mladinski turnir, s katerim zaključujem mladinsko kariero. Turnirja se že zelo veselim," dodaja 18-letni slovenski teniški igralec. Tudi v Čengdu ne odhaja zgolj po nove izkušnje. Njegove ambicije so jasne. "Vsekakor je cilj, da poskušam zmagati," odločno pravi Šeško. Pred odhodom na Kitajsko ga čaka še nekaj tekmovalnega ritma na profesionalni turneji.



Prejšnji teden je nastopil na turnirju serije M15 v Španiji, kjer se je prebil do polfinala, ta teden pa igra na turnirju istega ranga v nemškem Offenbachu. "Tako da bom prišel dobro pripravljen in z zadostnim številom dvobojev in zmag pred mastersom. Na igrišču se počutim super, tako da se že veselim sledečih dvobojev," je pred zaključkom mladinske kariere optimističen Šeško.