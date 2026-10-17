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Šeško mladinsko kariero zaključuje z nastopom najboljših osem na svetu: Cilj je zmaga

Ljubljana, 17. 10. 2026 09.36 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Novinarska konferenca Žige Šeška

Žiga Šeško bo mladinsko kariero sklenil na turnirju osmerice najboljših mladincev sveta. Zaključni masters bo med 21. in 25. oktobrom v kitajskem Čengduju, kjer bo Šeško kot prvi Slovenec v zgodovini nastopil na tem prestižnem tekmovanju. Hrastničan je letos osvojil mladinsko odprto prvenstvo Avstralije med posamezniki in Wimbledon v dvojicah.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: AP

Žiga Šeško še naprej premika meje slovenskega tenisa. Potem ko je letos osvojil mladinsko Odprto prvenstvo Avstralije med posamezniki in Wimbledon v dvojicah, si je zagotovil še nastop na zaključnem mastersu sezone. "Cilj sezone je bil, da osvojim mladinski grand slam in se uvrstim na zaključni masters. Tako da je masters tudi nagrada za uspešno sezono," je v pogovoru za Teniško zvezo Slovenije rekel Šeško, ki ga na Kitajskem čaka prav poseben izziv. Turnir bo namreč zadnje poglavje njegove mladinske kariere. 

"To bo tudi moj zadnji mladinski turnir, s katerim zaključujem mladinsko kariero. Turnirja se že zelo veselim," dodaja 18-letni slovenski teniški igralec. Tudi v Čengdu ne odhaja zgolj po nove izkušnje. Njegove ambicije so jasne. "Vsekakor je cilj, da poskušam zmagati," odločno pravi Šeško. Pred odhodom na Kitajsko ga čaka še nekaj tekmovalnega ritma na profesionalni turneji. 

Prejšnji teden je nastopil na turnirju serije M15 v Španiji, kjer se je prebil do polfinala, ta teden pa igra na turnirju istega ranga v nemškem Offenbachu. "Tako da bom prišel dobro pripravljen in z zadostnim številom dvobojev in zmag pred mastersom. Na igrišču se počutim super, tako da se že veselim sledečih dvobojev," je pred zaključkom mladinske kariere optimističen Šeško.

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World Tennis Tour Junior Finals je zaključni turnir mladinske sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev in osem najboljših igralk zadnjih 12 mesecev na mladinski turneji Mednarodne teniške zveze (WT). Po pomenu in formatu predstavlja mladinsko različico zaključnega turnirja ATP in WTA ter sodi med najprestižnejša tekmovanja v mladinskem tenisu. Pomen turnirja potrjujejo tudi nagrade. 

Zmagovalca v moški in ženski konkurenci prejmeta po 1000 točk za mladinsko svetovno lestvico, kar je enako številu točk za zmago na mladinskem turnirju za grand slam. Udeleženci si razdelijo tudi 220.000 ameriških dolarjev potovalnih štipendij, katerih višina je odvisna od končne uvrstitve. 

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Teniška zveza Slovenije

Zaključni masters je obenem pomembna priložnost za spoznavanje življenja profesionalnih igralcev. Tekmovalci ob športnem delu programa spoznavajo tudi kitajsko kulturo in se udeležujejo aktivnosti, ki jim približajo izzive in vsakdanjik profesionalnega tenisa. Na turnirju so v preteklosti nastopili številni igralci, ki so pozneje posegli po največjih naslovih. Med njimi so zmagovalci turnirjev za grand slam Marketa Vondroušova, Jelena Ribakina, Sofia Kenin in Jelena Ostapenko, pa tudi Casper Ruud, Holger Rune, Andrej Rubljov, Taylor Fritz, Leylah Fernandez, Lorenzo Musetti in Marta Kostjuk. Lani sta se naslova veselila Nemec Max Schoenhaus in Belgijka Jeline Vandromme.

Moški: Jaime Mackenzie (NEM), Thilo Behrmann (AUT), Keaton Hance (ZDA), Jordan Lee (ZDA), Žiga Šeško (SLO), Dimitar Kisimov (BOL), Vincent Reisach (NEM), Yannik Alvarez (PUR), menjava: Mathys Domenc (FRA)

Ženske: Sun Xinran (KIT), Anna Pushkareva, Jana Kovackova (CEŠ), Ksenia Efremova (FRA), Janae Preston (ZDA), Mariia Makarova, Anasasija Cvetkovic (SRB), Polina Skliar (UKR), menjava: Zhang Ruien (KIT)

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