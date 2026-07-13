Šeško ob debiju v Umagu proti Špancu Meridi Aguilarju

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Žiga Šeško (957. na ATP) se bo v 1. kolu turnirja v Umagu pomeril proti Špancu Danielu Meridi Aguilarju, ki na lestvici ATP zaseda 82. mesto. 21-letnik iz Madrida tako visoko ni bil še nikoli, pred kratkim pa je v Wimbledonu tudi prvič v karieri na turnirjih velike četverice preskočil prvo oviro v glavnem delu turnirja. Po predaji nasprotnika je izločil Argentinca Camila Ugo Carabellija, v 2. kolu pa je nato nudil dober odpor Rusu Daniilu Medvedjevu, proti kateremu je klonil z 1:3 v nizih.

Žiga Šeško FOTO: Profimedia

Prav letos se je Merida Aguilar prvič v karieri že prebil tudi v finale turnirja serije ATP 250, in sicer v Romuniji, kjer je z 1:2 v nizih moral priznati premoč Argentincu Marianu Navoneju. Za Šeška bo nastop v Umagu drugi nastop na turnirjih serije ATP 250, prvi v glavnem delu turnirja. V kvalifikacijah se je junija letos že preizkusil na Majorki, kjer je na turnirju s travnato podlago z 0:2 v nizih klonil proti Slovaku Alexu Molčanu.