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Šeško ob debiju v Umagu proti Špancu Meridi Aguilarju

Ljubljana, 13. 07. 2026 15.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Žiga Šeško

Žiga Šeško, zmagovalec mladinskega OP Avstralije med posamezniki in zmagovalec mladinskega Wimbledona v konkurenci dvojic, je dobil nasprotnika na turnirju v Umagu, kjer bo po zaslugi prejetega posebnega povabila s strani organizatorjev turnirja prvič nastopil v glavnem delu turnirja serije ATP 250.

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Žiga Šeško (957. na ATP) se bo v 1. kolu turnirja v Umagu pomeril proti Špancu Danielu Meridi Aguilarju, ki na lestvici ATP zaseda 82. mesto. 21-letnik iz Madrida tako visoko ni bil še nikoli, pred kratkim pa je v Wimbledonu tudi prvič v karieri na turnirjih velike četverice preskočil prvo oviro v glavnem delu turnirja. Po predaji nasprotnika je izločil Argentinca Camila Ugo Carabellija, v 2. kolu pa je nato nudil dober odpor Rusu Daniilu Medvedjevu, proti kateremu je klonil z 1:3 v nizih.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Profimedia

Prav letos se je Merida Aguilar prvič v karieri že prebil tudi v finale turnirja serije ATP 250, in sicer v Romuniji, kjer je z 1:2 v nizih moral priznati premoč Argentincu Marianu Navoneju. Za Šeška bo nastop v Umagu drugi nastop na turnirjih serije ATP 250, prvi v glavnem delu turnirja. V kvalifikacijah se je junija letos že preizkusil na Majorki, kjer je na turnirju s travnato podlago z 0:2 v nizih klonil proti Slovaku Alexu Molčanu. 

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Zmagovalec dvoboja Šeško – Merida Aguilar se bo v 2. kolu turnirja v Umagu pomeril proti 4. nosilcu turnirja, Argentincu Tomasu Martinu Etcheverryju (30. na ATP). Šeško in Merida Aguilar se bosta med seboj pomerila v torek, 14. julija, točna ura dvoboja pa še ni znana.

ATP 250 Umag, Hrvaška, pesek, zunaj:
1. kolo: Šeško Ž. (Slo/WC) – Merida Aguilar D. (Špa)

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