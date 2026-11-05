Šeško preskočil prvo oviro turnirja v Italiji, druge pa ne

Žiga Šeško (700. na ATP) je v 1. kolu kvalifikacij s 7:5 in 6.4 ugnal 8 let izkušenejšega Španca Rafaela Izquierda Luquea (769. na ATP), tudi v 2. kvalifikacijskem kolu pa je bil blizu uspeha. Proti Francozu Loannu Massardu je prvi niz dobil s 7:5, v drugem pa že imel "break" prednosti (0:2). Francoz se je izvil iz primeža 18 - letnega Slovenca, izsilil tretji niz, v katerem je bil boljši s 6:4.
Šeško ima za seboj izjemno sezono. Večkrat se je izkazal tako v mladinski kot tudi v članski konkurenci. Na lestvici ATP trenutno velja za 4. najvišje uvrščenega Slovenca. Pred njim so Sebastian Dominko, Filip Jeff Planinšek in Bor Artnak.
Izida, ATP Challenger 50 Taranto:
1. kolo kvalifikacij: Šeško (Slo/11) – Izquerdo Luque R. (Špa) 7:5, 6:4
2. kolo kvalifikacij: Šeško (Slo/11) – Massard L. (Fra) 7:5, 6:7(5), 4:6.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.