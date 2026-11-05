Šeško preskočil prvo oviro turnirja v Italiji, druge pa ne

Žiga Šeško (700. na ATP) je v 1. kolu kvalifikacij s 7:5 in 6.4 ugnal 8 let izkušenejšega Španca Rafaela Izquierda Luquea (769. na ATP), tudi v 2. kvalifikacijskem kolu pa je bil blizu uspeha. Proti Francozu Loannu Massardu je prvi niz dobil s 7:5, v drugem pa že imel "break" prednosti (0:2). Francoz se je izvil iz primeža 18 - letnega Slovenca, izsilil tretji niz, v katerem je bil boljši s 6:4.