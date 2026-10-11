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Šeško še naprej piše zgodovino: uvrščen na zaključek za najboljše mladince sveta

Hrastnik, 11. 10. 2026 11.34 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Žiga Šeško je dosegel zgodovinski mejnik slovenskega mladinskega tenisa. Kot prvi Slovenec se je uvrstil na zaključni turnir sezone za najboljše mladince sveta. Hrastničan je pred dnevi uspešno nastopal na turnirju serije M15 v španski Pontevedri, kjer se je ustavil v polfinalu.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Profimedia

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško bo čez nekaj dni nastopil na enem najprestižnejših tekmovanj svoje dosedanje kariere. Z dobrimi rezultati si je zagotovil mesto med osmerico najboljših mladincev na svetu, ki se bodo med 21. in 25. oktobrom pomerili na zaključnem turnirju sezone v kitajskem Chengduju.

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S tem je 18-letni Šeško postal prvi Slovenec v zgodovini, ki se je uvrstil na to prestižno tekmovanje. Na njem se vsako leto zberejo najboljši mladinci in mladinke sveta.

V Španiji se je ustavilo v polfinalu

Šeško je pred odhodom na Kitajsko nastopal še na profesionalnem turnirju serije M15 v španski Pontevedri. Slovenski predstavnik se je prebil vse do polfinala, kjer pa mu ni uspelo narediti še zadnjega koraka proti finalu. Ustavil ga je tekmec, ki na svetovni lestvici zaseda 522. mesto.

Žiga Šeško je tudi zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu
Žiga Šeško je tudi zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu
FOTO: AP

Kljub porazu se za Šeška nadaljuje pester tekmovalni ritem. Prihodnji teden naj bi nastopil še na turnirju serije M15 v nemškem Offenbachu, nato pa ga čaka pot v Chengdu, kjer se bo pomeril z najboljšo mladinsko konkurenco na svetu.

Čaka ga obračun s svetovno mladinsko elito

Na Kitajskem ga čakajo obračuni z mednarodno zasedbo, v kateri so Nemca Jamie Mackenzie in Vincent Reisach, Američana Jordan Lee in Keaton Hance, Avstrijec Thilo Behrmann, Bolgar Dimitar Kisimov ter Portoričan Yannik Alvarez

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Uvrstitev na zaključni turnir je pomembno priznanje za dosedanje Šeškove predstave in velik korak v njegovi karieri.

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kekyooo
11. 10. 2026 12.07
bravo. svetla prihodnost pred njim
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