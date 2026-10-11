Šeško še naprej piše zgodovino: uvrščen na zaključek za najboljše mladince sveta

Žiga Šeško FOTO: Profimedia

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško bo čez nekaj dni nastopil na enem najprestižnejših tekmovanj svoje dosedanje kariere. Z dobrimi rezultati si je zagotovil mesto med osmerico najboljših mladincev na svetu, ki se bodo med 21. in 25. oktobrom pomerili na zaključnem turnirju sezone v kitajskem Chengduju.

S tem je 18-letni Šeško postal prvi Slovenec v zgodovini, ki se je uvrstil na to prestižno tekmovanje. Na njem se vsako leto zberejo najboljši mladinci in mladinke sveta.

V Španiji se je ustavilo v polfinalu

Šeško je pred odhodom na Kitajsko nastopal še na profesionalnem turnirju serije M15 v španski Pontevedri. Slovenski predstavnik se je prebil vse do polfinala, kjer pa mu ni uspelo narediti še zadnjega koraka proti finalu. Ustavil ga je tekmec, ki na svetovni lestvici zaseda 522. mesto.

Žiga Šeško je tudi zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu FOTO: AP

Kljub porazu se za Šeška nadaljuje pester tekmovalni ritem. Prihodnji teden naj bi nastopil še na turnirju serije M15 v nemškem Offenbachu, nato pa ga čaka pot v Chengdu, kjer se bo pomeril z najboljšo mladinsko konkurenco na svetu.

Čaka ga obračun s svetovno mladinsko elito

Na Kitajskem ga čakajo obračuni z mednarodno zasedbo, v kateri so Nemca Jamie Mackenzie in Vincent Reisach, Američana Jordan Lee in Keaton Hance, Avstrijec Thilo Behrmann, Bolgar Dimitar Kisimov ter Portoričan Yannik Alvarez.