Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski up Žiga Šeško v velikem finalu turnirja v Chengduju

Chengdu, 24. 10. 2026 19.58 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško se je uvrstil v veliki finale zaključnega turnirja najboljših mladincev sveta v Chengduju na Kitajskem. V polfinalu je po uri in 27 minutah premagal Američana Keatona Hancea s 6:4 in 6:4.

Njegov nasprotnik v finalu bo Američan Jordan Lee, ki ga je na tem turnirju Hrastničan po hudem boju premagal že v skupinskem delu s 7:6 (5), 6:7 (3), 6:2. Žiga Šeško je tudi v polfinalu nadaljeval s prepričljivo igro ter trem zmagam iz predtekmovanja dodal tudi polfinalno. Zdaj ga čaka finale s tekmecem, ki mu je na Kitajskem edini odvzel niz. Lee je v polfinalu odpravil Nemca Vincenta Reisacha s 6:3 in 7:5.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Profimedia
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Žiga Šeško tenis mladinski turnir Chengdu šport

Dvakratni ruski olimpijec umrl v vojni

24ur.com Đokoviću uspel 'čudež' proti Sinnerju, v finalu z Alcarazom
24ur.com Pravljica se nadaljuje: Šeško v finalu OP Avstralije
24ur.com Tudi v finalu moškega olimpijskega turnirja nas čaka obračun Đoković - Alcaraz
24ur.com Jorgić v polfinalu med posamezniki in v finalu dvojic
24ur.com Iga Swiatek ostala brez finala na sklepnem turnirju sezone
24ur.com Shelton prvič v polfinalu turnirja za veliki slam
24ur.com Rusinja Šnajder zmagala v Monterreyu, v Winston-Salemu slavil Fucsovics
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nova pot
24. 10. 2026 20.46
Čestitke!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022