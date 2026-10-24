Njegov nasprotnik v finalu bo Američan Jordan Lee, ki ga je na tem turnirju Hrastničan po hudem boju premagal že v skupinskem delu s 7:6 (5), 6:7 (3), 6:2. Žiga Šeško je tudi v polfinalu nadaljeval s prepričljivo igro ter trem zmagam iz predtekmovanja dodal tudi polfinalno. Zdaj ga čaka finale s tekmecem, ki mu je na Kitajskem edini odvzel niz. Lee je v polfinalu odpravil Nemca Vincenta Reisacha s 6:3 in 7:5.
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Slovenski up Žiga Šeško v velikem finalu turnirja v Chengduju
Slovenski teniški igralec Žiga Šeško se je uvrstil v veliki finale zaključnega turnirja najboljših mladincev sveta v Chengduju na Kitajskem. V polfinalu je po uri in 27 minutah premagal Američana Keatona Hancea s 6:4 in 6:4.
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