Slovenski up Žiga Šeško v velikem finalu turnirja v Chengduju

Njegov nasprotnik v finalu bo Američan Jordan Lee, ki ga je na tem turnirju Hrastničan po hudem boju premagal že v skupinskem delu s 7:6 (5), 6:7 (3), 6:2. Žiga Šeško je tudi v polfinalu nadaljeval s prepričljivo igro ter trem zmagam iz predtekmovanja dodal tudi polfinalno. Zdaj ga čaka finale s tekmecem, ki mu je na Kitajskem edini odvzel niz. Lee je v polfinalu odpravil Nemca Vincenta Reisacha s 6:3 in 7:5.