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Šeška z brazilskim partnerjem čaka finale dvojic v Wimbledonu

London, 11. 07. 2026 08.47 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Žiga Šeško

Žiga Šeško nadaljuje izjemen teden na sveti travi All England Cluba. Skupaj z Brazilcem Luisom Miguelom se je po novi dramatični zmagi uvrstil v finale mladinskega teniškega turnirja dvojic v Wimbledonu. Mladi Slovenec je medtem prejel posebno povabilo za anstop na ATP turnirju v Umagu, ki se prične prihodnji teden.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Damjan Žibert

Žiga Šeško in Luis Miguel sta v polfinalu s 6:3, 6:7(6) in 10:6 premagala nigerijsko-bocvansko navezo Oyinlomo Ogunsakin/Nicolas Raguin ter si priigrala priložnost za boj za prestižni naslov. Prvopostavljena dvojica je odlično odprla obračun in po zanesljivo dobljenem prvem nizu povedla z 1:0. V drugem nizu sta pobudo prevzela nasprotnika, ki sta po napeti končnici izkoristila šele peto zaključno žogico in izsilila odločilni podaljšani tretji niz.

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Tudi v njem ni manjkalo napetosti, a sta Šeško in Miguel še enkrat več dokazala, zakaj sodita med najboljši mladinske dvojice na svetu. Po vodstvu s 7:6 do konca dvoboja nista več izgubila niti točke in podaljšano igro dobila z 10:6. Za Šeška in Miguela je to že četrta zmaga na letošnjem mladinskem Wimbledonu. Na poti do finala sta med drugim v osmini finala rešila tudi štiri zaključne žogice, nato pa uspešno preskočila še četrtfinalno in polfinalno oviro.

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V finalu se bosta pomerila z zmagovalcema drugega polfinalnega obračuna, ameriško dvojico Antonius M./Johnson A., in lovila enega največjih uspehov slovenskega mladinskega tenisa.

Izidi, dvojice:
1. kolo: Miguel L. A./Šeško Ž. – Kusy J./Thompson K. 7:6(5), 7:5
Osmina finala: Miguel L. A./Šeško Ž. – Pantaratorn K./Paparkar A. 3:6, 7:5, 18:16
Četrtfinale:Miguel L. A./Šeško Ž. – Neimanis R./Todoran M. 6:3, 7:6(3)
Polfinale: Miguel L. A./Šeško Ž. – Ogunsakin O./Raguin N. 6:3, 6:7(6), 10:6
Finale: Miguel L. A./Šeško Ž. – (2)Antonius M./Johnson A. [11.7.]

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