Šeška z brazilskim partnerjem čaka finale dvojic v Wimbledonu

Ljudje so si izmislili cyberseks. Časopisna hiša je najela anketarje, da ugotovijo, kako so študentje seznanjeni s tem novim odkritjem. Anketarji so obiskali tudi filozofsko fakulteto in povprašali študente, kaj je to cyberseks. "Kaj pa je to cyber?" so začudeno spraševali študentje. Anketarji so nato obiskali ekonomsko fakulteto in prav tako vprašali študente, ali vedo, kaj je to cyberseks. "Kaj pa je to cyber?" so tudi tu začudeno spraševali študentje. Nato so anketarji obiskali fakulteto za elektrotehniko in računalništvo in zastavili enako vprašanje. "Kaj pa je to seks?" so začudeno spraševali študentje.