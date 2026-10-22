Šeško zaključni turnir začel kar s skalpom prvega nosilca

Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu FOTO: AP

Žiga Šeško nastopa na zadnjem mladinskem tekmovanju v karieri. Turnir je začel izjemno, saj je v dveh nizih s 6:4 premagal nemškega nasprotnika. Tako je napovedal resen boj ob slovesu od mladinskih turnirjev. Šeško nastopa v skupini A, kjer so poleg njega še Nemec Jamie Mackenzie, Američan Jordan Lee in Portoričan Yannik Alvarez. Najboljša dva iz skupine A in B se bosta uvrstila v polfinale.

World Tennis Tour Junior Finals je zaključni turnir mladinske sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev in osem najboljših igralk zadnjih 12 mesecev na mladinski turneji Mednarodne teniške zveze (WT). Po pomenu in formatu predstavlja mladinsko različico zaključnega turnirja ATP in WTA ter sodi med najprestižnejša tekmovanja v mladinskem tenisu. Pomen turnirja potrjujejo tudi nagrade. Zmagovalca v moški in ženski konkurenci prejmeta po 1000 točk za mladinsko svetovno lestvico, kar je enako številu točk za zmago na mladinskem turnirju za grand slam.



Udeleženci si razdelijo tudi 220.000 ameriških dolarjev potovalnih štipendij, katerih višina je odvisna od končne uvrstitve.

Leta 2017 je na turnirju najboljše osmerice mladink na svetu nastopila Kaja Juvan, ki se je uvrstila v finale. V skupinskem delu je bila boljša od Camile Osorio in Xinyu Wang, v polfinalu od Američanke Whitney Osuigwe, v finalu pa je morala priznati premoč Ukrajinki Marti Kostjuk.

Zaključni masters je obenem pomembna priložnost za spoznavanje življenja profesionalnih igralcev. Tekmovalci ob športnem delu programa spoznavajo tudi kitajsko kulturo in se udeležujejo aktivnosti, ki jim približajo izzive in vsakdanjik profesionalnega tenisa. Na turnirju so v preteklosti nastopili številni igralci, ki so pozneje posegli po največjih naslovih. "Cilj sezone je bil, da osvojim mladinski grand slam in se uvrstim na zaključni masters. Tako da je masters tudi nagrada za uspešno sezono," je pred začetkom turnirja za uradno spletno stran TZS rekel Šeško, ki ga na Kitajskem čaka prav poseben izziv.

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Turnir bo namreč zadnje poglavje njegove mladinske kariere. "To je tudi moj zadnji mladinski turnir, s katerim zaključujem mladinsko kariero. Turnirja se že zelo veselim," je dodal 18-letni slovenski teniški igralec. "Vsekakor je cilj, da poskušam zmagati."

Žiga Šeško FOTO: AP