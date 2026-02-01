To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!

V bračunu za kočno in laskavo lovoriko je Žiga Šeško po skoraj dveh urah boja premagal Američana Keatona Hancea, 8. mladinca sveta, s 4:6, 6:3, 6:4.
To je bil njegov edini izgubljeni niz na turnirju, po tem, ko je do finala nanizal pet zmag brez oddanega niza. Kljub začetnemu zaostanku v finalu je 17-letni Hrastničan znova pokazal izjemno mentalno trdnost, ostal zbran v ključnih trenutkih in dvoboj obrnil v svojo korist.
Šeško je v drugem nizu nekajkrat uspešno odbil napad Američana, v 6. igri niza pa kot prvi prišel do break žogice in jo tudi izkoristil. V 9. igri, ko je serviral za izenačenje na 1:1 je sam ubranil žogico za break in po nekaj manj kot uri in 20 minutah tekmo popeljal v odločilni tretji niz.
V zadnjem delu obračuna sta si igralca do rezultata 3:3 po enkrat odvzela začetni udarec, nato pa je pobudo prevzel 17-letni Šeško. Izjemno suvereno je osvojil naslednji dve igri, pri vodstvu s 5:3 pa na servis Hancea že prišel do dveh žogic za zmago. Američan se je takrat še rešil, v naslednji igri pa je bilo zanj upanja konec.
Statistični podatki potrjujejo Šeškovo premoč v finalu.
Slovenski predstavnik je dosegel pet asov, zbral kar 32 neubranljivih udarcev, medtem ko jih je njegov tekmec v statistiko vpisal 17. Izkoristil je štiri od sedmih priložnosti za odvzem servisa, izjemno učinkovit pa je bil tudi pri igri na mreži, kjer je osvojil 24 od 31 točk (77-odstotna uspešnost). Skupno je Šeško osvojil 92 točk, deset več od Američana, kar dodatno potrjuje, da je bil skozi celoten dvoboj za odtenek boljši igralec.
Z osvojeno lovoriko na mladinskem OP Avstralije je mladi Slovenec naredil izjemen korak v svoji karieri in hkrati poskrbel za enega največjih dosežkov slovenskega mladinskega tenisa v zgodovini. Šeško je doslej najdlje na mladinskih grand slamih prišel lani v Wimbledonu, ko je izpadel v četrtfinalu.
