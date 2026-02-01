Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!

Melbourne, 01. 02. 2026 07.19 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
M.J. U.Z.
Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu

Žiga Šeško je v Melbournu spisal eno največjih zgodb v zgodovini slovenskega mladinskega tenisa. Z zmago v finalu mladinskega odprtega prvenstva Avstralije je postal tretji Slovenec z osvojenim mladinskim naslovom za Grand Slam med posamezniki ter prvi v fantovski konkurenci. Pred njim je ta podvig uspel Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik. V finalu je sedmi nosilec po treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagal četrtega nosilca, Američana Keatona Hancea. Šeško je doslej najdlje na mladinskih grand slamih prišel lani v Wimbledonu, ko je izpadel v četrtfinalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V bračunu za kočno in laskavo lovoriko je Žiga Šeško po skoraj dveh urah boja premagal Američana Keatona Hancea, 8. mladinca sveta, s 4:6, 6:3, 6:4. 

Katarina Srebotnik je leta 1998 osvojila naslov v posamični konkurenci v Wimbledonu, istega leta pa izgubila finale v New Yorku.

To je bil njegov edini izgubljeni niz na turnirju, po tem, ko je do finala nanizal pet zmag brez oddanega niza. Kljub začetnemu zaostanku v finalu je 17-letni Hrastničan znova pokazal izjemno mentalno trdnost, ostal zbran v ključnih trenutkih in dvoboj obrnil v svojo korist.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šeško je v drugem nizu nekajkrat uspešno odbil napad Američana, v 6. igri niza pa kot prvi prišel do break žogice in jo tudi izkoristil. V 9. igri, ko je serviral za izenačenje na 1:1 je sam ubranil žogico za break in po nekaj manj kot uri in 20 minutah tekmo popeljal v odločilni tretji niz.

Preberi še Pravljica se nadaljuje: Šeško v finalu OP Avstralije

V zadnjem delu obračuna sta si igralca do rezultata 3:3 po enkrat odvzela začetni udarec, nato pa je pobudo prevzel 17-letni Šeško. Izjemno suvereno je osvojil naslednji dve igri, pri vodstvu s 5:3 pa na servis Hancea že prišel do dveh žogic za zmago. Američan se je takrat še rešil, v naslednji igri pa je bilo zanj upanja konec.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Teniška zveza Slovenije

Statistični podatki potrjujejo Šeškovo premoč v finalu. 

Pred tem sta turnir za grand slam osvojili dve slovenski mladinki. Mima Jaušovec je zmagala leta 1973 zmagala v Parizu, leta 1974 v Wimbledonu, v finalu Rolanda Garrosa pa je leta 1972 izgubila.

Slovenski predstavnik je dosegel pet asov, zbral kar 32 neubranljivih udarcev, medtem ko jih je njegov tekmec v statistiko vpisal 17. Izkoristil je štiri od sedmih priložnosti za odvzem servisa, izjemno učinkovit pa je bil tudi pri igri na mreži, kjer je osvojil 24 od 31 točk (77-odstotna uspešnost). Skupno je Šeško osvojil 92 točk, deset več od Američana, kar dodatno potrjuje, da je bil skozi celoten dvoboj za odtenek boljši igralec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z osvojeno lovoriko na mladinskem OP Avstralije je mladi Slovenec naredil izjemen korak v svoji karieri in hkrati poskrbel za enega največjih dosežkov slovenskega mladinskega tenisa v zgodovini. Šeško je doslej najdlje na mladinskih grand slamih prišel lani v Wimbledonu, ko je izpadel v četrtfinalu.

Izid, finale, mladinci, OP Avstralije:
Šeško (Slo) – Hance (ZDA) 4:6, 6:3, 6:4.

žiga šeško zmagovalec melbourne tenis

Hrvati in Islandci za 'tolažilno' nagrado, Danci in Nemci za 'prestol'

Slovenski rokometaši za SP z zmagovalcem tekme Finska – Črna gora

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
01. 02. 2026 08.54
Mulc raztura 💪👏😁
Odgovori
+1
1 0
Castrum
01. 02. 2026 08.51
To je to. Zdaj pa naprej do Nr.1....🏆
Odgovori
0 0
Ales Lozar
01. 02. 2026 08.47
bravo
Odgovori
0 0
DK48
01. 02. 2026 08.45
Bravo,čestitke.
Odgovori
0 0
Zagorac
01. 02. 2026 08.44
Bravo!
Odgovori
0 0
Joe70
01. 02. 2026 08.34
Bravo!
Odgovori
+2
2 0
mataX
01. 02. 2026 08.26
Fantastično!!! 🔥🔥🔥
Odgovori
+6
6 0
manga
01. 02. 2026 08.26
Bravo...
Odgovori
+5
5 0
Maxx365
01. 02. 2026 08.19
Bravo fant, le tako naprej, na negativne in nevoščljive komentarje se pa ne oziraj.
Odgovori
+15
16 1
juventina10
01. 02. 2026 08.18
bravo,sedaj pa veliko volje in ogromno dela.tudi kurner je bil mladinski prvak v slalomu,premagal Hirsherja,pa o njem ni bilo več slišat.pa skube.res škoda zapravljenih talentov.
Odgovori
+8
9 1
Kriss-slo
01. 02. 2026 08.20
s tem ,da eno je smucanje ,kjer se resno ukvarja 10 drzav cisto drug svet pa tenis,ki ga igra ceu svet
Odgovori
+3
5 2
deltex
01. 02. 2026 08.16
Bravo. Odlična novica.
Odgovori
+10
10 0
Kriss-slo
01. 02. 2026 08.11
da to tipicno slovensko subjektivnost, zaslepljenost takoj postavim na trda realna tla..predno zacnete letati v oblakih..od zadnjih 15 mladinskih zmagovalcev na AO , sta znana samo Korda in Musseti ..se ta dva okoli 50 na atp lestvici..polovico njih ni NIKOLI bilo v TOP 200 na atp..ostali med 100 in 150...ker vem ,da povprecen navijac zenskih skokov pricakuje Seska ze v finalu grandslama cez 2 leti..toliko v vednost...je pa vseeno lep uspeh in dobra osnova ,da vsaj pride v top 50..ima visino in zgleda ,kar je najpomebneje v tenisu,glavo...glede na to da ste specialisti za trenerje ,mu lahko tudi katerega priporocate
Odgovori
-6
8 14
Maxx365
01. 02. 2026 08.18
A še znaš kaj drugega kot pljuvati po uspešnih slovenskih športnikih, kekec s pošvedranega kavča?
Odgovori
+5
10 5
deltex
01. 02. 2026 08.19
Mater si zatežen. Tudi če Žiga ne bo bodoči Nole, to ne zmanjšuje njegovega uspeha!
Odgovori
+10
12 2
Kriss-slo
01. 02. 2026 08.26
vem ,da sem te malo razocaral ker si bil ob naslovu ze malo v oblakih..eno je pljuvati cisto nekaj drugega pa pisati dejstva..in kot 3 ..poglej se v ogledalo in bos videl pravega Kekca..lahko te pa tudi povabim na kosilo , da ne bos kuhal oz hodil v Eurospin
Odgovori
-3
3 6
Kriss-slo
01. 02. 2026 08.27
deltex..absolutno..samo dejstva pisem..ker mi gre ta slovenceljska zaslepljenost blazno na k..in uzivam ,ko marsikoga prizemljim
Odgovori
-6
1 7
alpheca 1
01. 02. 2026 08.31
In kaj potem, se ne bi smeli veselit uspeha Šeška? Bravo Žiga, najboljsi si!!!
Odgovori
+6
6 0
Kriss-slo
01. 02. 2026 08.35
alpheca..o cem ti pises..zakaj se ne bi veselil..to je ogromen uspeh ..jst sm veseu za njega..za razliko od nekaterih tukaj on dobro ve ,da ni naredil se nic..je pa na dobri poti
Odgovori
-3
1 4
Maxx365
01. 02. 2026 08.46
Nič ti nikogar ne postavljaš na realna tla, si le en zagrenjen osebek, pri kateremu so starši zgrešili z vzgojo.
Odgovori
-1
0 1
Nike Air Max
01. 02. 2026 08.49
ko si pa ti dosadan, @max 📺😵😵😵🤯
Odgovori
0 0
Plešemo
01. 02. 2026 08.11
Šport za bogatune tiste ki igrajo in tiste na tribunah...
Odgovori
-7
4 11
Prelepa Soča
01. 02. 2026 08.27
Plešemo, napačno se izražaš, to je šport za ljudi, ki znajo delati in kaj ustvariti. Za take, kot si ti, je pa kateri šport... poleg zagrenjenosti pri sedenju na kavču?... seveda, če ga imaš. Vedno so mi bili vzor tisti, ki so kaj imeli in ne reveži.... ja, kako smo si različni.
Odgovori
+2
4 2
Gutenberg
01. 02. 2026 08.48
Jaz mu privoščim uspeh, sigurno. Drži pa tudi, da je finančni vložek velik. Vem iz izkušnje lastnega sina.
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
01. 02. 2026 08.09
Bravo Žiga. Kar tako naprej, Đoković rabi naslednika.
Odgovori
+12
14 2
Big M
01. 02. 2026 08.09
BRAVO! ČESTITKE FANT!👍❤️
Odgovori
+11
11 0
Vojko Kos
01. 02. 2026 08.08
Rešil svet!!🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-10
0 10
alpheca 1
01. 02. 2026 08.07
Bravooooo Šeškooooo
Odgovori
+7
8 1
Borec21
01. 02. 2026 08.05
Novi Pogačar, sam v tenisu bravo to je res težak šport
Odgovori
+9
12 3
progresivnidaveknastanovanja
01. 02. 2026 08.04
končno eden, pa tud če kot mladinec. Bravo!
Odgovori
+13
13 0
Slovenska pomlad
01. 02. 2026 08.03
Bravo poba!
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
Portal
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?
Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
cekin
Portal
Delodajalci že pripravljajo odločbe
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506