Sešlar turški prvenec dočakal v tretjem krogu

Ljubljana, 27. 08. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Med 23 slovenskimi nogometnimi reprezentanti, ki so se znašli na seznami za kvalifikacijski srečanji proti Švedski in Švici, so minuli konec tedna v svojih klubih najbolj izstopali Svit Sešlar, Danijel Šturm in Žan Vipotnik, ki so se vsi vpisali med strelce, svojo prvo asistenco pa je že na uvodni tekmi nove sezone dosegel Sandi Lovrić.

Svoj prvenec v turškem prvenstvu je v ponedeljek na srečanju med Eyupsporjem in Alanyasporjem dosegel Svit Sešlar, zadetek pa je padel že v 1. minuti. 

Srečanje s slovenskim pridihom (tekmo je v začetni enajsterici gostov začel tudi Andraž Šporar) se je končalo s slavjem domačih z 2:1. Eyupspor ima po treh odigranih krogih enako število točk, medtem ko moštvo Šporarja še čaka na prvo prvenstveno zmago v novi sezoni in ima zaenkrat na računu le točko.

Pri naših zahodnih sosedih se je nedavno začela nova sezone elitne Serie A, že prvem krogu pa je za izboljšanje statistike slovenskih nogometašev v Italiji poskrbel Sandi Lovrić. Slovenski vezist, ki je srečanje začel v prvi postavi Udineseja, je v 53. minuti mojstrsko izvedel udarec iz kota ter lepo našel soigralca Thomasa Kristensena, ki je z glavo žogo poslal v mrežo gostov iz Verone.

Jaz17
27. 08. 2025 10.24
+2
A to je zdaj nova praksa, da se gola ne pokaže, ampak samo proslavljanje zadetka?
Blue Dream
27. 08. 2025 09.23
+2
Vau kul posnetek gola
