Sešlar turški prvenec dočakal v tretjem krogu

Svoj prvenec v turškem prvenstvu je v ponedeljek na srečanju med Eyupsporjem in Alanyasporjem dosegel Svit Sešlar, zadetek pa je padel že v 1. minuti.
Srečanje s slovenskim pridihom (tekmo je v začetni enajsterici gostov začel tudi Andraž Šporar) se je končalo s slavjem domačih z 2:1. Eyupspor ima po treh odigranih krogih enako število točk, medtem ko moštvo Šporarja še čaka na prvo prvenstveno zmago v novi sezoni in ima zaenkrat na računu le točko.
Pri naših zahodnih sosedih se je nedavno začela nova sezone elitne Serie A, že prvem krogu pa je za izboljšanje statistike slovenskih nogometašev v Italiji poskrbel Sandi Lovrić. Slovenski vezist, ki je srečanje začel v prvi postavi Udineseja, je v 53. minuti mojstrsko izvedel udarec iz kota ter lepo našel soigralca Thomasa Kristensena, ki je z glavo žogo poslal v mrežo gostov iz Verone.
