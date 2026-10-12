Šest desetletij KKK Tacen: od lesenih čolnov do olimpijskega vrha

Šestdeset let po ustanovitvi KKK Tacen so se ob Savi pod Šmarno goro ponovno srečali ljudje, ki so klub gradili v različnih obdobjih. Med približno 200 udeleženci so bili tudi nekateri ustanovni člani, nekdanji in sedanji tekmovalci, trenerji in predsedniki kluba, starši, prostovoljci ter najmlajši člani, ki danes trenirajo na isti vodi kot generacije pred njimi.

Zgodovina kajakaštva v Tacnu je precej starejša od današnjega kluba. Njegovi začetki segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja, ko so kajakaši že preizkušali savske brzice. Leta 1955 je Tacen gostil svetovno prvenstvo na divjih vodah - desetletje pred ustanovitvijo KKK Tacen. Neposredni začetki kluba segajo v leto 1963, ko je skupina tacenske mladine ustanovila kajakaško sekcijo. Veslali so v lesenih čolnih, prvih veščin pa jih je učil Albin Čižman, pozneje tudi Dare Bernot. Opreme skoraj ni bilo in marsikaj so morali izdelati sami. Poleti 1965 je Viktor Vest - Pik predlagal ustanovitev samostojnega kluba, oktobra pa je sledil ustanovni zbor Kanu kluba Tacen.

Od takrat so klub gradile generacije tekmovalcev, trenerjev, funkcionarjev, staršev in prostovoljcev. Iz Tacna je prišla vrsta reprezentantov, olimpijcev ter dobitnikov medalj z največjih mednarodnih tekmovanj. Različna obdobja kluba so zaznamovali Viktor Vest, Tone Hočevar, Albin Čižman, Janez Skok, Jože Vidmar, Marjeta Skok, Jana in Nada Mali, Andraž Vehovar, Jure Meglič, Jošt Zakrajšek, Benjamin Savšek, Anže Berčič, Jure Lenarčič, Blaž Cof, Vid Debeljak, Žan Jakše in številni drugi. Pomemben del športne zgodovine kluba so soustvarjale tudi generacije odličnih tekmovalk, med njimi Živa in Lučka Cankar ter Lea Novak. Mnogi med njimi so se udeležili tudi današnjega srečanja.

Med največjimi dosežki kluba sta olimpijski medalji Andraža Vehovarja, srebrnega v Atlanti leta 1996, in Benjamina Savška, olimpijskega prvaka iz Tokia 2020 ter dvakratnega svetovnega prvaka v C1. Vrhunske rezultate so tacenski tekmovalci dosegali tudi v spustu: Blaž Cof je leta 2018 postal članski svetovni prvak v sprintu, Vid Debeljak pa leta 2017 svetovni prvak do 23 let v sprintu.

Toda šest desetletij kluba se ne meri le z medaljami. "Šestdeset let kluba se najlepše vidi v ljudeh, ki so danes tukaj. Nekateri so na tej progi tekmovali pred desetletji, drugi danes trenirajo otroke, najmlajši pa šele začenjajo svojo športno pot. Medalje in veliki rezultati so pomemben del naše zgodovine, vendar klub ni samo zbirka rezultatov. Je skupnost ljudi, ki jih povezujejo voda, šport, prijateljstvo in odgovornost, da to, kar smo prejeli od generacij pred nami, predamo naprej. Naša največja naloga je, da bo Tacen tudi čez desetletja prostor, kjer bodo otroci lahko odraščali ob športu in kjer bodo lahko nastajali novi vrhunski športniki," je povedal Gregor Armič, predsednik KKK Tacen.

Prav prenos med generacijami je ena posebnosti kluba. Otroci v Tacnu naredijo prve zavesljaje, najboljši nadaljujejo do reprezentance in največjih svetovnih tekmovanj, številni nekdanji tekmovalci pa se pozneje vračajo kot trenerji, sodelavci, starši ali podporniki novih generacij. Mladi svojih vzornikov ne spremljajo samo na televiziji. Srečujejo jih na domači progi in z njimi tudi trenirajo.

Tacen ima posebno mesto tudi v Ljubljani. Le redke evropske prestolnice imajo tako blizu mestnega središča naravno športno prizorišče, kjer tekmuje svetovni vrh, nekaj dni pozneje pa na isti vodi trenirajo otroci. Tacenska proga je gostila svetovna in evropska prvenstva ter številne tekme svetovnega pokala, pri organizaciji velikih tekem pa so skozi desetletja sodelovali tudi člani kluba - s svojim znanjem in prostovoljnim delom.

Pomen kluba in tacenskega kajakaškega prizorišča sta na jubilejnem srečanju poudarila tudi podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in mag. Jakob Marušič, predstavnik Kajakaške zveze Slovenije. Del praznovanja je bila tudi priložnostna razstava ob 60-letnici KKK Tacen, ki je skozi fotografije in zgodbe predstavila začetke kluba, generacije tekmovalcev in trenerjev, največje športne dosežke ter velike mednarodne tekme na tacenski progi. Pokazala je tudi manj vidno plat uspehov: desetletja dela trenerjev, funkcionarjev, staršev in prostovoljcev, brez katerih vrhunskega športa ni.

Jubilej je bil zato predvsem srečanje ljudi. Nekateri se niso videli vrsto let, drugi so se prvič srečali z ljudmi, ki so klub gradili desetletja pred njihovim prihodom. Skupaj so stali ustanovni člani, nekdanji in sedanji vrhunski športniki ter otroci, ki danes šele spoznavajo Savo in kajakaški šport. Zgodbe KKK Tacen namreč nikoli niso določali samo rezultati. Za mnoge otroke je klub kraj, kjer se rodi ljubezen do vode, gibanja in narave. Divja voda jih uči poguma, vztrajnosti, zbranosti in tudi ponižnosti - ni je mogoče premagati na silo, treba se jo je naučiti razumeti. Šport pa jih uči discipline, odgovornosti, prijateljstva in pripadnosti ekipi. Te vrednote ostanejo tudi takrat, ko tekmovalne čolne postavijo v kot.

Pred več kot šestimi desetletji so si mladi ob Savi čolne izdelovali sami in se na tekmovanja vozili z vlakom. Danes iz istega okolja prihajajo olimpijski in svetovni prvaki. Vmes je več kot šest desetletij dela ljudi, ki so verjeli, da ima ta šport v Tacnu svoj dom. In prav otroci, ki danes v Tacnu delajo prve zavesljaje, bodo pisali njegovih naslednjih šestdeset let.