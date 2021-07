Šest poljskih plavalcev ostalo brez OI zaradi administrativne napake

Poljska je na igre poslala 23 plavalcev, a je nato nenadoma zaradi odločitve Mednarodne plavalne zveze (Fina) reprezentanco morala zmanjšati na 17 tekmovalcev. To je povzročilo precej nejevolje med šesterico, ki je morala odpotovati nazaj na Poljsko: Alicjo Tchorz, Bartoszem Piszczorowiczem, Aleksandro Polansko, Mateuszem Chowaniecem, Dominiko Kossakowsko in Janom Holubom. Tchorzeva, za katero bi to bile tretje zaporedne olimpijske igre, je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da težko razume, kako se je takšna napaka lahko zgodila. "Predstavljajte si, da ste pet let svojega življenja namenili nastopu na najpomembnejšem športnem dogodku ... na koncu pa vse skupaj šteje za nič."

Predsednik PZP Pawel Slominski se je zaradi napake opravičil in tudi izrazil razumevanje zaradi jeze športnikov, ki so se morali vrniti domov. "Takšna napaka se ne bi smela zgoditi. Odziv plavalcev, njihova čustva ob tem so popolnoma razumljiva," je zapisal.