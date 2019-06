Šesta etapa po Švici Tolhoeku, v skupni razvrstitvi je vodstvo prevzel Bernal

Šesta etapa je bila prva, ki se je končala z vzponom, kar je pomenilo tudi premike v skupni razvrstitvi in boju za končno zmago. Sprva je nase opozorila skupina 24 ubežnikov, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič(Bahrain Merida). A za razliko od nekaterih ubežnikov Mohorič ni zdržal zadnjega vzpona in zaostal, v ospredju pa je napadel Antwan Tolhoek, ki mu nihče ni mogel slediti. Niti ne partnerja v begu Egan Bernalin Francois Bidard.

A predvsem Bernal je bil na koncu zadovoljen, saj ima zdaj v skupni razvrstitvi 12 sekund pred Avstralcem Rohanom Dennisomin 29 pred Avstrijcem Patrickom Konradom. Od Slovencev se je danes bolje odrezal Simon Špilak(Katjuša Alpecin), ki je bil 18. z 1:22 minute zaostanka. Skupno je 15. z 1:26 minute zamude.

Mohorič pa je etapo končal na 78. mestu z 10:30 minute zaostanka, skupno pa je 73. (+16:55). V petek bo na sporedu nova težka etapa z zaključnim vzponom, kolesarji bodo med Unterterzenom in St. Gotthardom prevozili 217 kilometrov.