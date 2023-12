Šesta ničla hokejistov Vegasa

Vodilna ekipa vzhodne konference ostaja Boston, ki za Vegasom sicer zaostaja tri točke. Tudi on je prekinil tekmečev niz štirih zaporednih zmag, to mu je uspelo v New Yorku, kjer so bili razočarani otočani. A ne povsem, saj so osvojili točko, tekmo so namreč odločili kazenski streli.

Odločilni gol za izid 4:5 je dosegel češki zvezdnik David Pastrnak, ki je pred tem enkrat zadel v polno že v rednem delu. Z njo je prišel do 41. točke v sezoni in se na lestvici najučinkovitejših igralcev na tretjem mestu izenačil z Artemijem Panarinom (New York Rangers) in J. T. Millerjem (Vancouver). S 50 točkami je prepričljivo najboljši ruski napadalec Tampe Nikita Kučerov.