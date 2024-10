Šestkratni olimpijski prvak sporočil, da ima neozdravljivega raka

Hoy je februarja dejal, da je zbolel za rakom prostate in da zdravljenje ob kemoterapiji poteka "zelo dobro". V soboto pa je v pogovoru za Sunday Times razkril, da je rak v četrti stopnji in posledično neozdravljiv. Zdravniki so mu dejali, da bi lahko živel med dvema in štirimi leti. "Vsi smo se rodili in vsi bomo umrli, to je le del procesa," je Hoy dejal za omenjeni časnik.