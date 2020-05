Sezona formule 1 brez dirke za VN Nizozemske

Vodstvo tekmovanja formule 1 je v izjavi za javnost zapisalo, da so se organizatorji dirke za VN Nizozemske v Zandvoortu odločili preložiti svojo vrnitev v karavano F1. To bi se letos moralo zgoditi prvič po letu 1985, a dirke za veliko nagrado ne bo, saj v mestu zahodno od Amsterdama ne želijo organizirati dirke brez navijačev.

"Povsem smo bili pripravljeni na to prvo dirko in še vedno smo," je v izjavi dejal športni direktor VN Nizozemske in nekdanji dirkač Jan Lammers. "Skupaj z vodstvom tekmovanja smo pregledovali potencialne možnosti, da bi dirko brez gledalcev preložili na letošnji datum, a radi bi proslavili ta trenutek, vrnitev formule 1 v Zandvoort, skupaj s privrženci dirkanja na Nizozemskem. Vse pozivamo k potrpljenju. Tega sem se veselil 35 let, zato lahko še eno leto počakam."

Večinoma zelo ozko stezo v Zandvoortu so povsem predelali in prilagodili novodobnim dirkalnikom, a bo morala na ognjeni krst torej počakati najmanj do leta 2021. Organizatorji še sporočajo, da bodo že kupljene vstopnice navijači lahko uporabili za preloženo dirko, mogoče pa je tudi vračilo kupnine.