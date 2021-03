Pogačar in Mohorič z velikimi načrti po toskanskem makadamu, Roglič začenja v Franciji

Po doslej zbranih podatkih bo imela dirka precej slovenskega pridiha. V moštvu Bahrain Victorious bo v kapetanski vlogi nastopil Matej Mohorič , družbo pa mu bosta delata še Jan Tratnik in Domen Novak . Za Mohoriča je to eden največjih ciljev sezone. "Strade Bianche je moja najljubša dirka sezone. Zmagati v Sieni so bile moje sanje od prvega trenutka, ko sem to preizkušnjo videl po televiziji," je za spletno stran moštva dejal 26-letnik. Lani je bil po obilici smole na koncu 19., na prvi letošnji dirki za trofejo Laigueglia pa je bil Mohorič 16., Novak pa preizkušnje ni končal.

Aktualni svetovni prvak Alaphilippe bo tudi tokrat glavni favorit v Sieni, družbo pa mu na stavnicah delajo tudi Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) in Danec Jakob Fuglsang (Astana).

Na krilih novega podaljšanja pogodbe do leta 2026 bo 22-letnik v povsem drugačnih razmerah lovil boljšo uvrstitev kot lansko 13. mesto. Avgustovska preizkušnja je bila za kolesarje brutalna, prašna. Popoldansko sonce je ozračje ogrelo tudi do 36 stopinj Celzija, kar Pogačarju po lastnih besedah ni ravno ustrezalo. Tokrat bodo pogoji povsem drugačni. Vremenska napoved je slaba, termometer naj bi se ogrel le do 10 stopinj Celzija, ob razmočeni podlagi zaradi deževja pa bo tudi 63 kilometrov makadamskih cest predstavljalo še precej večji izziv kot lansko prašenje toskanske pokrajine.

Prvi pokazatelj forme za aktualno rdečo majico

Če bosta Pogačar in Mohorič upala na dobre noge na enodnevni dirki, bo prvi kolesar sveta Primož Rogličmed 7. in 14. marcem upal na široko paleto znanj v boju za zmago na prestižni dirki Pariz – Nica. Dirka proti soncu se bo začela z ravninskima etapama v Saint-Cyr-L'Ecolu v prvi ter med Oinville-sur-Montcienta in Amillyjem v drugi etapi. Že v tretji pa sledi prvi preizkus za favorite.

V torek bo namreč na sporedu vožnja na čas v okolici Giena. Trasa je dolga 14,4 kilometra in bo ponudila prve razlike med favoriti v skupnem seštevku. To bo sicer branil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), ki pa ni v ožjem krogu pretendentov za končno zmago. Mednje poleg izrazitega favorita Rogliča strokovnjaki prištevajo še AvstralcaRichieja Porta, zmagovalca lanske dirke po Italiji Taa Geoghegana Harta (oba Ineos Grenadiers), ter RusaAleksandra Vlasova (Astana), FrancozaGuillauma Martina (Cofidis) inDavida Gauduja(Groupama-FDJ).

Roglič bo imel v moštvu Jumbo-Visme močno konkurenco, saj bosta v vlogi kapetanov tudi Nizozemec Steven Kruijswijk ter Novozelandec George Bennett. Vseeno pa se zdi, da bodo vse poti do primata v ekipi in morebiti tudi do skupne zmage na dirki vodile mimo dvakratnega zaporednega zmagovalca Vuelte ter drugouvrščenega z lanskega Toura.