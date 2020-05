Našli truplo nekdanjega zvezdnika WWE in telesnega stražarja Mika Tysona

Losangeleška policija je potrdila, da je utopljen moški, čigar truplo so našli na plaži v Venice Beachu, Shad Gaspard. Gre za nekdanjega rokoborca organizacije WWE, ki ga je v zadnjih dneh na morju iskala obalna straža. Gasparda so v nedeljo med plavanjem z 10-letnim sinom Ayrehom in manjšo skupino ljudi ujeli morski tokovi, reševalci pa so otroka rešili skupaj z ostalimi, ki so varno priplavali na obalo. Gaspard naj bi reševalce rotil, da najprej pomagajo Ayrehu, 39-letnika so nazadnje videli slabih 50 metrov od obale.

"Ko ga je reševalec iz vode nazadnje videl, je prek g. Shada Gasparda pljusknil val in odplaknilo ga je na morje," so v izjavi v ponedeljek zapisali pri policiji. Iskalno akcijo so po nekaj dneh odpovedali, nato pa zgodaj zjutraj v sredo dobili prijavo, da je nekdo na obali opazil truplo.

The Rock: Bil je izvrsten tip

"Pokojnega smo identificirali kot Shada Gasparda, obvestili smo tudi svojce," so sporočili. Gaspard je zaslovel po zaslugi WWE, kjer je bil sestavni del skupine Cryme Time. Po slovesu leta 2010 se je podal v filmske vode, leta 2015 je ob Kevinu Hartu zaigral v komediji Get Hard. Oglasil se je tudi Dwayne Johnson ‒ The Rock, ki je bil tudi sam nekoč rokoborec.

"Moje molitve in upanje za ženo Shada Gasparda, sina in družino v teh nepredstavljivih časih. Človek, to je težka reč. Res težka. Izvrsten tip," je zapisal Johnson. Gaspard je bil pred začetkom rokoborske kariere tudi telesni stražar Britney Spearsin Mika Tysona.