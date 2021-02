Shapovalov in težave z uriniranjem: Imam najmanjši mehur

'Moram lulat, človek!'

Po dvoboju je bil sicer veliko bolje razpoložen in priznal, da ima s pogostim uriniranjem kar nekaj težav tudi zaradi "najmanjšega mehurja vseh časov".

"Ja, kot prvo je šlo zgolj za sproščanje pritiska, da nekako ohladim glavo, veste, da se tega znebim,"je na novinarski konferenci dejal Shapovalov."A mislim tudi, da je to res neumno pravilo, še posebej zame, ker imam najmanjši mehur vseh časov. Tako da moram dobesedno s**t v vsakem nizu. Zato je težko, še posebej takrat, ko si tako dolgo na igrišču. Veste, pred tekmo se poskusim čim bolj hidrirati. Tako da ja, veste, moram lulat, človek! Seveda pa to ni bila krivda sodnika. A tja in nazaj bi prišel še preden bi na igrišče prišel fizioterapevt. Res mislim, da bi nam morali omogočiti več premorov in odhodov na stranišče.''