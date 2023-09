Shelton prvič v polfinalu turnirja za veliki slam

Ben Shelton se je v svojem drugem nastopu na turnirju za grand slam v New Yorku prvič prebil med najboljše štiri in je veliki avtsajder proti 16-let starejšemu Novaku Đokoviću. "Ko pride njegov servis, je zelo težko igrati, še posebej zato, ker je levičar," je o Sheltonu dejal Đoković, ki se je po zmagi nad Američanom Taylorjem Fritzem s 6:1, 6:4 in 6:4 še 13. uvrstil v polfinale. Petindvajsetletni Frances Tiafoe se je lani v New Yorku prvič uvrstil med najboljše štiri, a proti Sheltonu pri več kot 25 stopinjah in visoki vlažnosti ni upravičil vloge favorita. "To je bil zelo čustven boj," je povedal Shelton, ki se je veselil tudi srečanja z Đokovićem: "Ne bi moglo biti boljše."