Shelton v finalu proti Zverevu na domačih tleh: Naredimo to za ZDA

Alexander Zverev, ki si po zmagi v Parizu želi še drugi naslov na turnirjih za grand slam, bo v finalu veliki favorit za pokal in najvišji ček v višini 5,5 milijona dolarjev. V preteklosti je dobil vseh pet dvobojev s 23-letnim Benom Sheltonom in proti Američanu izgubil le en niz. Nazadnje ga je ugnal na lanskem zaključnem turnirju sezone s 6:3, 7:6.

Seveda si zmago želi tudi Američan. "V nedeljo vas bom potreboval, da mi prinesete energijo. Naredimo to za ZDA," je Shelton po polfinalu pozval navdušene navijače na stadionu Arthur Ashe ter se v pogovoru po tekmi spomnil tudi 25. obletnice terorističnih napadov na New York in svoje letos umrle babice. V New Yorku je deveti igralec sveta že zabeležil presežek, ko je v četrtfinalu po izjemnem dvoboju po petih nizih premagal branilca naslova, Španca Carlosa Alcaraza.

Ameriški dvoboj, ki so si ga ogledali tudi igralca Ben Stiller in Salma Hayek, ter športni velikani, kot so prvak lige NBA Jalen Brunson, teniška legenda Serena Williams ter nogometaša Jerome Boateng in Ronaldo, je bolje začel Frances Tiafoe in osvojil prvi niz. Vsak od igralcev je imel po eno točko za brejk, Tiafoe pa jo je izkoristil. Shelton je nato dobil naslednja dva niza na 6:3, a drugega težje, kot to kaže izid, saj je zapravil vodstvo z 2:0, z odločno igro pa vendarle narekoval ritem.