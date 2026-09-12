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Shelton v finalu proti Zverevu na domačih tleh: Naredimo to za ZDA

New York, 12. 09. 2026 09.50 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Ben Shelton

Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton sta finalista odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem polfinalu je Nemec ugnal Rusa Karena Hačanova s 6:3, 7:6, 7:6, nato pa je Shelton dobil ameriški obračun z rojakom Francesom Tiafoejem s 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

Alexander Zverev, ki si po zmagi v Parizu želi še drugi naslov na turnirjih za grand slam, bo v finalu veliki favorit za pokal in najvišji ček v višini 5,5 milijona dolarjev. V preteklosti je dobil vseh pet dvobojev s 23-letnim Benom Sheltonom in proti Američanu izgubil le en niz. Nazadnje ga je ugnal na lanskem zaključnem turnirju sezone s 6:3, 7:6.

Seveda si zmago želi tudi Američan. "V nedeljo vas bom potreboval, da mi prinesete energijo. Naredimo to za ZDA," je Shelton po polfinalu pozval navdušene navijače na stadionu Arthur Ashe ter se v pogovoru po tekmi spomnil tudi 25. obletnice terorističnih napadov na New York in svoje letos umrle babice. V New Yorku je deveti igralec sveta že zabeležil presežek, ko je v četrtfinalu po izjemnem dvoboju po petih nizih premagal branilca naslova, Španca Carlosa Alcaraza.

Ameriški dvoboj, ki so si ga ogledali tudi igralca Ben Stiller in Salma Hayek, ter športni velikani, kot so prvak lige NBA Jalen Brunson, teniška legenda Serena Williams ter nogometaša Jerome Boateng in Ronaldo, je bolje začel Frances Tiafoe in osvojil prvi niz. Vsak od igralcev je imel po eno točko za brejk, Tiafoe pa jo je izkoristil. Shelton je nato dobil naslednja dva niza na 6:3, a drugega težje, kot to kaže izid, saj je zapravil vodstvo z 2:0, z odločno igro pa vendarle narekoval ritem.

Ben Shelton
Ben Shelton
FOTO: Profimedia

V napetem odločilnem nizu pa igralca nista popuščala in šele v 12. igri je Tiafoe z dvojno napako na servisu dokončno izgubil dvoboj. Zverev je pred tem v treh nizih premagal Karena Hačanova in se uvrstil v svoj tretji zaporedni finale turnirjev za grand slam, drugič v karieri je v finalu New Yorka. Tam je nastopil že leta 2020, a v petih nizih izgubil proti Avstrijcu Dominicu Thiemu.

Po težavah v uvodnih dvobojih US Opna je 29-letni Zverev dokazal, da bi letos lahko postal prvi zmagovalec New Yorka po Borisu Beckerju leta 1989, že zdaj pa je prvi Hamburžan, ki se je v karieri trikrat zaporedoma uvrstil v finale turnirja za grand slam. "Neverjetno se veselim te zmage. Tretji finale na turnirju za grand slam je zame nekaj posebnega," je po zmagi dejal Zverev in nadaljeval: "Tolikokrat sem bil v preteklosti blizu. Zdaj se zdi, da je to moje leto. Včasih se stvari preprosto odvijejo po svoje."

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

Drugi igralec sveta, ki je v finalu Wimbledona izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju, se je na stadionu Arthur Ashe v dvoboju proti Hačanovu, ki je na lestvici ATP na 50. mestu, predstavil predvsem zelo zbrano in blestel v odločilnih trenutkih dvoboja. V podaljšanih igrah je najprej lovil zaostanek 3:5 in v odločilnem tretjem nizu 0:3 ter 4:6, ko je nato s štirimi zaporednimi točkami dobil dvoboj. Zverev je dobil sedmega od desetih medsebojnih dvobojev, a morda najpomembnejšega po zmagi v olimpijskem finalu Tokia leta 2021.

us open finale alexander zverev ben shelton

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