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Shelton na rekordnem dvoboju presenetil Alcaraza: To je bil epski boj

09. 09. 2026 10.11 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Ben Shelton

Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini OP ZDA je po petih nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza. Po slabih štirih urah in pol je bil izid 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6.

Ben Shelton in Carlos Alcaraz
Ben Shelton in Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Natanko ob 3.33 po lokalnem času se je končal najpoznejši dvoboj v zgodovini OP ZDA. Tudi pred tem je bil med rekorderji Carlos Alcaraz, ki je v petih nizih leta 2022 ob 2.50 zjutraj dokončno strl Italijana Jannika Sinnerja. Tokrat se je 23-letni Španec znašel na drugi strani te enačbe po srditi borbi za polfinale z Benom Sheltonom.

Oba sta v prvem nizu prikazala izjemno visoko raven tenisa, predvsem v podaljšani igri, ki je pripadla Špancu. Ta je nato v drugem in tretjem nizu povsem popustil, ob tem pa deloval tudi fizično izpraznjen. Shelton je to dodobra izkoristil in povedel z 2:1 v nizih, nato pa je 23-letnik iz Murcie znova zaigral bolje. Sheltonu ni pustil dihati v četrtem nizu, v petem pa sta bila tekmeca znova zelo izenačena.

"To je bil pravi boj, epski dvoboj, izjemno fizično zahteven," je po zmagi dejal Shelton in dodal: "Carlos je eden največjih šampionov v našem športu, pa je star komaj 23 let."

Shelton je imel v osmi igri tri priložnosti za odvzem servisa, a je vse zapravil, medtem ko svoje edine ni izkoristil niti Alcaraz v peti igri. Dvoboj je odločila podaljšana igra do deset točk, v kateri je po nekaj preobratih izkoristil prvo priložnost za zmago in z asom končal izjemen obračun, ki je trajal štiri ure in 28 minut. Američan se je tretjič uvrstil v polfinale grand slamov, v New Yorku je med štirimi najboljšimi igral že leta 2023.

"Vedel sem, da bo moj začetni udarec le še boljši, in ker sem imel vračanje servisa že tako dobro utečeno, da sem mu lahko odvzel servis, sem menil, da imam dobre možnosti za osvojitev drugega niza," je po dvoboju dejal Američan. "Ko sem v drugem nizu ujel pravi ritem in mu trikrat odvzel servis, je bilo veliko lažje igrati in zamahovati bolj sproščeno."

Ben Shelton
Ben Shelton
FOTO: Profimedia

Za Alcaraza je to šele drugi poraz v karieri po petih nizih. Pred tem je Španca premagal le Italijan Matteo Berrettini leta 2022 na OP Avstralije. Alcaraz ostaja pri sedmih lovorikah za grand slam. Sheltonov tekmec v polfinalu bo Američan Frances Tiafoe, ki je po preobratu in zaostanku z 0:2 v nizih ugnal rojaka Alexa Michelsena. Ne Shelton ne Tiafoe doslej še nista igrala v finalu turnirjev velike četverice.

Prvi moški četrtfinale bo med Belgijcem Alexandrom Blockxom in Rusom Karenom Hačanovom, po zadnjem ženskem četrtfinalu pa bosta na vrsti še Nemec Alexander Zverev in Nizozemec Botic van de Zandschulp.

Izidi OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov), četrtfinale, 9. september:

Frances Tiafoe (ZDA/11) - Alex Michelsen (ZDA) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6);

Ben Shelton (ZDA/8) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7);

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