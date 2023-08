Shiffrin, Swiatek in Ledecky med nominirankami za najboljšo svetovno športnico leta

Športnice so za letošnjo nagrado izbrali na podlagi njihovih športnih dosežkov med 1. julijem 2022 in 30. junijem 2023, pri čemer so imenovali 10 finalistk v individualnih in 10 v ekipnih športih.

O zmagovalki, ki jo bodo razglasili 12. oktobra, bo odločila kombinacija glasov javnosti in posebnega odbora fundacije WSF. Javno glasovanje se bo končalo 8. avgusta.

Žensko športno fundacijo so ustanovili leta 1974, njena ustanoviteljica je bila teniška legenda Billie Jean King. Fundacija si prizadeva za vključevanje žensk v šport, izboljšanje življenja žensk in deklet s športom in telesno dejavnostjo.