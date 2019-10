Shiffrinova v lov na četrti veliki globus, kdo bo nasledil Hirscherja?

Minula sezona 2018/19 je bila posebna po številnih tekmovalnih upokojitvah. Med ali po sezoni so se od tekmovalnega športa poslovili številni najboljši tekmovalci, ki so zaznamovali minulo desetletje v alpskem smučanju. Povsem na vrhu zvezdniških upokojitev je seveda sam kralj, lastnik osmih velikih kristalnih globusov za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, avstrijski zvezdnik Marcel Hirscher. Na februarskem svetovnem prvenstvu v Aareju na Švedskem sta se od tekmovanj poslovila ameriška super zvezdnica Lindsey Vonnin norveški as Aksel Lund Svindal. Oba sta največji pečat pustila v hitrih disciplinah, v smuku in superveleslalomu.

Seznam tekmovalnih upokojencev in upokojenk pa se ne konča le pri Hirscherju, Svindalu in Vonnovi. V novi sezoni v belem cirkusu ne bo več Francoza Thomasa Fanaraja, Kanadčana Erika Guaya, Šveda Mattiasa Hargina, Italijana Wernerja Heela, Švicarja Patricka Künga, poslovili so se tudi Nemec Felix Neureuther, Avstrijec Philipp Schörghoferin Švicar Sandro Viletta. Iz ženske karavane pa so izstopile Francozinje Margot Bailet, Taina Bariozin Anne-Sophie Barthet, Italijanka Chiara Costazza, švedska kraljica slaloma Frida Hansdotter in Nemka Ann-Katrin Magg.