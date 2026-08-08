Šibila po zgodovinskem uspehu: V Sloveniji smo lahko zelo ponosni

"Za nami je težka polfinalna tekma z Danci. Vsi smo si želeli priti v finale. Zdaj smo utrujeni, jutri nas čaka dan za regeneracijo in počitek. V nedeljo pa se bomo za zlato pomerili z Nemci in tam znova lovili zmago," je po največjem uspehu te generacije dejal Miklavčič.

Ob odlični obrambi je blestel tudi Mai Miklavčič , ki je zbral 14 obramb, Danci pa so v drugih 30 minutah dosegli vsega sedem zadetkov. Na drugi strani so Slovenci svojo prednost vztrajno višali in na koncu slavili kar z devetimi goli razlike.

Slovenci so v polfinalu opravili z ekipo, ki je do dvoboja z varovanci Marka Šibile na evropskem prvenstvu delovala izjemno prepričljivo. Danska je še ob polčasu zaostajala le za zadetek (10:11), nato pa je slovenska obramba v nadaljevanju zaprla praktično vse poti proti svojim vratom.

Da sama uvrstitev v finale ni bila naključje, potrjuje celoten slovenski nastop na prvenstvu. Reprezentanca je v Beogradu še neporažena. V prvem delu je premagala Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu nato še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu je padla Madžarska, zdaj pa še Danska.

Prav zato je bil po tekmi izjemno zadovoljen tudi selektor Marko Šibila. "S to tekmo v polfinalu smo dali piko na i dosedanjemu delu prvenstva. Od odličnega rednega dela, prek glavnega dela in četrtfinala, do danes še polfinala," je poudaril.

Še posebej veliko težo zmagi daje način, na katerega so Slovenci opravili z Danci. "Dance, ki so bili skozi celotno prvenstvo suvereni in so svoje tekme zlahka dobivali, smo danes premagali in to z veliko razliko. Premagati takšno velesilo, ki odlično dela z mlajšimi selekcijami, je res velik uspeh," je dodal Šibila.

Slovenski selektor v uspehu svoje reprezentance vidi tudi dokaz, da ima slovenski rokomet svetlo prihodnost. "V Sloveniji smo lahko zelo ponosni, da imamo mlade igralce in ustrezno stroko, ki lahko premaguje največje reprezentance in daje veliko prihodnost slovenskemu rokometu."

V napadu je bil proti Danski s petimi zadetki najučinkovitejši Luka Kresal, po štiri pa so prispevali Omar Ajšić, Tjaš Erčulj in Maks Ilc.

Zdaj je pred Slovenci le še zadnja stopnička. V nedeljskem finalu, ki se bo začel ob 19.30, jih čaka Nemčija. Tekmeca se že poznata, saj sta se pomerila že v glavnem delu prvenstva – takrat so bili boljši Slovenci.