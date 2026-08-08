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Šibila po zgodovinskem uspehu: V Sloveniji smo lahko zelo ponosni

Beograd, 08. 08. 2026 07.24 pred dvema dnevoma 2 min branja 18

Avtor:
S.V.
Slovenija U18

Slovenski rokomet ima po evropskem bronu reprezentance do 20 let novo veliko zgodbo. Izbrana vrsta do 18 let se je po prepričljivi polfinalni zmagi nad Dansko s 26:17 prvič v zgodovini uvrstila v finale evropskega prvenstva. Slovenski upi pa v Beogradu še niso rekli zadnje besede. "V nedeljo se bomo za zlato pomerili z Nemci in tam znova lovili zmago," napoveduje vratar Mai Miklavčič.

Slovenci so v polfinalu opravili z ekipo, ki je do dvoboja z varovanci Marka Šibile na evropskem prvenstvu delovala izjemno prepričljivo. Danska je še ob polčasu zaostajala le za zadetek (10:11), nato pa je slovenska obramba v nadaljevanju zaprla praktično vse poti proti svojim vratom.

Ob odlični obrambi je blestel tudi Mai Miklavčič, ki je zbral 14 obramb, Danci pa so v drugih 30 minutah dosegli vsega sedem zadetkov. Na drugi strani so Slovenci svojo prednost vztrajno višali in na koncu slavili kar z devetimi goli razlike.

"Za nami je težka polfinalna tekma z Danci. Vsi smo si želeli priti v finale. Zdaj smo utrujeni, jutri nas čaka dan za regeneracijo in počitek. V nedeljo pa se bomo za zlato pomerili z Nemci in tam znova lovili zmago," je po največjem uspehu te generacije dejal Miklavčič.

Mai Miklavčič
Mai Miklavčič
FOTO: RZS

Da sama uvrstitev v finale ni bila naključje, potrjuje celoten slovenski nastop na prvenstvu. Reprezentanca je v Beogradu še neporažena. V prvem delu je premagala Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu nato še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu je padla Madžarska, zdaj pa še Danska.

Prav zato je bil po tekmi izjemno zadovoljen tudi selektor Marko Šibila. "S to tekmo v polfinalu smo dali piko na i dosedanjemu delu prvenstva. Od odličnega rednega dela, prek glavnega dela in četrtfinala, do danes še polfinala," je poudaril.

Še posebej veliko težo zmagi daje način, na katerega so Slovenci opravili z Danci. "Dance, ki so bili skozi celotno prvenstvo suvereni in so svoje tekme zlahka dobivali, smo danes premagali in to z veliko razliko. Premagati takšno velesilo, ki odlično dela z mlajšimi selekcijami, je res velik uspeh," je dodal Šibila.

Slovenski selektor v uspehu svoje reprezentance vidi tudi dokaz, da ima slovenski rokomet svetlo prihodnost. "V Sloveniji smo lahko zelo ponosni, da imamo mlade igralce in ustrezno stroko, ki lahko premaguje največje reprezentance in daje veliko prihodnost slovenskemu rokometu."

V napadu je bil proti Danski s petimi zadetki najučinkovitejši Luka Kresal, po štiri pa so prispevali Omar Ajšić, Tjaš Erčulj in Maks Ilc.

Zdaj je pred Slovenci le še zadnja stopnička. V nedeljskem finalu, ki se bo začel ob 19.30, jih čaka Nemčija. Tekmeca se že poznata, saj sta se pomerila že v glavnem delu prvenstva – takrat so bili boljši Slovenci.

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KOMENTARJI18

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAKOSAKO
08. 08. 2026 16.55
Bravo fantje! Hvala tudi RTV SLO, ki se NEEE trudi za naše športnike ampak raje daje na spored opere, sto let stare filme, dokumentarce…
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+4
5 1
Xmmx
08. 08. 2026 19.02
Aja zdej naj bi prrnasali mladinska prvenstva???ti si res usekan..mladinska prvenstva ne stejejo nic ,ce se slucajno trkas po prsih in zdravis manjvrednostni kompleks..stejejo samo clani..ne vem ker deu tebi ni jasen??
Odgovori
-2
0 2
Xmmx
08. 08. 2026 16.44
Spet letenje v oblakih..ajd da imamo enega novega vrhunskega pivota,zunanjega..a spet najboljsi srednji zunanji ki jih jmamo za izvoz..kot branilcev v kosarki..podvrsic je vrhunski ..ima sicer samo 184 cm in to pri clanih steje mnogo bolj kot pri mpadincih..te medalje so mepomembne ce ne bo vrhunskih igralcev iz drugih pozicij tako v kosarki kot rokometu ,ker 3/4 igralcev ne bo igralo skupaj v clanih
Odgovori
-2
0 2
Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 13.50
Ponosni do 🌌. Bravo fantje!
Odgovori
+2
2 0
Eliza Dupre
08. 08. 2026 12.04
Noro, koliko dobrih športnikov vsakič znova vznikne iz našega dvomilijonskega bazena... Kapo dol, fantje!
Odgovori
+7
7 0
sukar 1
08. 08. 2026 10.37
'mularija', šibajte do konca, klobuk dol za odlične igre....tudi košarkarji do 18 in 20....
Odgovori
+7
7 0
BroNo1
08. 08. 2026 09.43
Bravo naši športniki, to je edino kar narod gor drži!!
Odgovori
+8
8 0
BroNo1
08. 08. 2026 09.42
Bravo naši športniku, ti je edino kar narod gor drži!!!
Odgovori
+6
6 0
manga
08. 08. 2026 10.40
Športniki in gasilci v ponos.
Odgovori
+3
4 1
Tomen
08. 08. 2026 09.29
Bravo. Carji.
Odgovori
+6
6 0
manga
08. 08. 2026 09.28
Bravo,to pa je za ponos.
Odgovori
+6
6 0
Pa kaj
08. 08. 2026 08.45
Super rezultat..super delo z mladimi do teh let..pobje zelo hitro zacnejo igrati v clanski konkurenci. to jim daje sirino, odgovornost.mimajo tisto med nogami..a, ce ne bodo sli naprej, bodo zaostali v razvoju. Slo liga bo za te fante hitro preslaba..enako, se zgodi s Krimom..kaj ce Krim igrati v Slo ligi??
Odgovori
+1
1 0
Dejan glogovšek
08. 08. 2026 08.42
pismo, kaki carji tej naši mladi fantje v rokometu, košarki, sportu nasploh. Bolj se moramo zavedati tega in prenesti vse to na vsakdanje življenje. Nekako ta ponos, zavedanje prenesti v vsakdanje življenje, se ne dati vleči za nos raznim politikom in podobnim tičem, da nas razdvajajo in delijo na črne in rdeče, al ne vem kakšne barve že. Slovenci smo, zavedajmo se tega in terajmo fičfiriče v tri krasne...
Odgovori
+10
10 0
Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 13.48
Dejan, 10/10 za komentar. 👏👍
Odgovori
+1
1 0
Banion
08. 08. 2026 08.32
bravo fantje, bojeviti do zadnjega
Odgovori
+4
4 0
gullit
08. 08. 2026 08.29
Bravo fantje, vse čestitke za finale ter za zelo dobre predstave, premagujete vse velesile. Neverjetno koliko mladih nadarjenih generacij imamo v košarki, rokometu,...ponosen.
Odgovori
+12
12 0
Kratki
08. 08. 2026 08.28
Prenos pa.....na moj nos banda
Odgovori
+3
3 0
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