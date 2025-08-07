Sijajen začetek nastopov med svetovno rokometno elito

Slovenski rokometaši do 19 let so uspešno začeli nastope na svetovnem prvenstvu, ki se je začelo v Egiptu. Na uvodni tekmi skupine E so z 38:25 premagali Ferske otoke.

Z zmago so izbranci Marka Šibile napravili pomemben korak proti enemu izmed prvih dveh mest v skupini, ki prinašata nadaljnje boje za najvišja mesta. V prvem delu Slovenijo čakata še dvoboja z Urugvajem in Nemčijo. Z nosilci brona s prvenstva Južne in Srednje Amerike se bodo srečali v petek, s peto najboljšo reprezentanco lanskoletnega evropskega prvenstva – Slovenci so tam zasedli deveto mesto – pa v soboto.

Reprezentanci Slovenije in Ferskih otokov sta si nasproti znova stali po drugem delu lanskoletnega evropskega prvenstva, ki ga je prva dobila s 35:25. Tokrat je bil dvoboj izenačen do 12. minute, za tem pa so povsem v ospredje stopili zmagovalci iz leta 2024. Mai Marguč je s četrtim golom izid izenačil na 4:4, po lepi podaji Tjaža Štalekarja je s šestmetrske črte zadel še Peter Peternel, Aljuš Anžič, ki je poprej priboril tudi dve sedemmetrovki, pa je po ukradeni žogi Arneja Streharja poskrbel, da je slovenska vrsta po 14 minutah vodila s 7:5.

Marko Šibila

Po minuti na zahtevo Fercev so ti poskušali tekmece omejiti s spremembo klasične obrambne postavitve v formacijo 5-1, a to Slovencev ni zmedlo. Obračun so nadaljevali v svojem ritmu. Vanja Dragić je z desnega krila sredi 18. minute prvič poskrbel za štiri gole razlike (11:7).

Ferci, ki niso prihajali do ugodnih strelov, so za tem poskušali tudi z dodatnim igralcem v napadu, a tudi to presenečenje ni prineslo zasuka. Po obrambi Matevža Mlakarja je Štaleker na drugi strani izsilil sedemmetrovko, ki jo je za 15:9 uspešno izvedel Anžič. Slovenija je v prvih 30 minutah največ vodila za osem golov. To ji je uspelo ob koncu 28. minute, ko je po novi obrambi Mlakarja Anžič preko celotnega igrišča zatresel nebranjeno mrežo Ferskih otokov za 18:10. Z zadetkom manjšo razliko sta ekipi odšli na glavni odmor, potem ko je tik pred sireno Marguč v napadalni polovici nazaj ukradel izgubljeno žogo in s strelom iz okoli 14 metrov matiral vratarja tekmecev.

Aljuš Anžič

V nadaljevanju se razmerje moči ni spremenilo. Slovenci so še naprej povsem nadzorovali potek tekme, trener Šibila pa je več priložnosti ponudil nekaterim ostalim slovenskim rokometašem. V 43. minuti je slovenski kapetan Marguč iz nasprotnega napada z desetim golom povišal na +10 (27:17) in zmagovalec je bil praktično odločen. "Prva tekma na prvenstvu vedno prinese nekoliko nervoze, kar se je v naši ekipi na začetku tudi videlo. Ko so se igralci sprostili, je bilo povsem drugače. Zavladali smo na igrišču in okoli 20. minute relativno visoko povedli in ušli Ferskim otokom, ki so zelo neugodna ekipa. Igrajo odlično v napadu s sedmimi igralci. Ko smo to zaustavili, smo napravili tisto najpomembnejše - prestregli nekaj žog in zatresli prazno mrežo. Tedaj se je tekma prelomila. Na začetku drugega polčasa smo nekaj stvari še dodali in povišali naše vodstvo, za tem pa tekmo z visoko prednostjo varno pripeljali do konca. Priložnost smo dali vsem igralcem in vsi so se izkazali. Je pa jasno, da nekateri igralci odstopajo in vodijo to ekipo. Vsem skupaj bi rad čestital za to zmago, sedaj pa se začnejo priprave na naslednji preizkus," je po prvi zmagi za uradno spletno stran RZS dejal trener Šibila.