Sijajni Toni Mulec šesti na deveti etapi relija Dakar

Etapa od Rijada do Harada je postregla z doslej najboljšim slovenskim izidom na Dakarju 2023 in enim najboljših posamičnih izidov etap v zgodovini slovenskih nastopov na najtežjem reliju na svetu.

Le puščavski lisjak Miran Stanovnik je doslej trikrat zabeležil boljšo uvrstitev v etapi. Leta 2003 je bil v Egiptu v 12. etapi tretji, to mu je uspelo tudi v prvi etapi leta 2009 v Argentini, bil pa je tudi četrti v deseti etapi leta 2011, prav tako v Južni Ameriki. Skupno je zdaj 58-letni Stanovnik, sicer župan občine Log-Dragomer, najvišje končal na 11. mestu leta 2011 v Južni Ameriki.

Toni Mulec je tako izenačil četrto najvišjo uvrstitev slovenskih motoristov na Dakarju, potem ko je torkovo etapo končal vsega 8:46 minute za Lucianom Benavidesom. Na tretjem in četrtem vmesnem času je bil celo tretji, do konca pa izgubil vsega tri mesta.

Drugi je bil danes po 358 km hitrostne preizkušnje in skupno 686 km Avstralec Toby Price z 1:02 minute zaostanka, tretji pa Američan Skyler Howes (+2:57). Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič se je dobro spopadel z deveto etapo in bil 42. z zaostankom 51:21 minute.

Med vodilnima po 34 urah le tri sekunde razlike

V skupnem seštevku se obeta ogorčen boj za zmago, saj ima Howes po skoraj 34 urah na motorju vsega tri sekunde naskoka pred Priceom. Tretji Kevin Benavides iz Argentine je prav tako blizu, zaostaja namreč 5:09 minute. Mulec, sicer debitant na Dakarju, je pridobil eno mesto in je 26., za Howesom pa zaostaja štiri ure, 18 minut in 33 sekund. Marčič je pridobil tri mesta in je 55. z zaostankom 11 ur, 31 minut in 22 sekund.