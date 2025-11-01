Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Siliko Vrhnika po hudem boju končal ligo prvakov

Ljubljana, 01. 11. 2025 20.52 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski prvak v futsalu Siliko Vrhnika je v 3. krogu turnirja glavnega dela lige prvakov (skupina 8) na Kodeljevem v Ljubljani izgubil proti ukrajinskemu Hitu iz Kijeva z 1:2 ter končal nastope v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Siliko Vrhnika
Siliko Vrhnika FOTO: Luka Kotnik

Izbranci Mileta Simeunovića, ki so v zadnji krog prišli z možnostjo napredovanja v osmino finala, so na turnirju najprej igrali 2:2 z ukrajinsko Auroro in nato premagali makedonsko Forco s 4:2. Danes bi za osvojitev prvega mesta, ki je edino vodilo v osmino finala, morali ugnati Kijevčane, ki so pred tem vpisali zanesljivi zmagi - z 10:2 proti Forci in s 5:0 proti Aurori.

Da Vrhničane čaka zelo težka naloga, je bilo jasno kmalu po začetku, saj so Ukrajinci hitro zagrozili in zadeli vratnico prek Jevgenija Žuka. Toda gostitelji turnirja se niso ustrašili favoritov, se jim odločno postavili po robu in v 13. minuti tudi povedli. Takrat so v lepo polni dvorani na Kodeljevem izpeljali protinapad, po katerem je žogo v lastno mrežo preusmeril Vladislav Pervijejev. Pozneje so sicer prevladovali ukrajinski tekmeci, a je vrhniška obramba na čelu z vratarjem Nejcem Berzelakom ohranila minimalno prednost pred drugim polčasom.

Siliko Vrhnika - Forca
Siliko Vrhnika - Forca FOTO: Luka Kotnik

V tem je Hit izenačil v 27. minuti, zadel je prav Pervijejev, na katerega je vrhniška obramba pozabila ob izvajanju kota. Vrhničani so imeli pet minut pred koncem lepo priložnost za nov zadetek, a je ostalo pri 1:1, Pervijejev je malce zatem zadel okvir domačih vrat, v zadnjih minutah pa so Vrhničani iskali tako želen zadetek, toda deset sekund pred koncem so Ukrajinci zapečatili usodo, ko je v prazna vrata zadel Igor Černiavskij.

Na prvi današnji tekmi je Aurora z 10:0 odpravila Forco, tri gole je dosegel Jurij Ščericija.

Preberi še Siliko Vrhnika ostaja v igri za napredovanje, igralci verjamejo v uspeh

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü.

Iz skupin od 5 do 8 v osmino finala napredujejo le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 po prvi trije. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.

* Izidi turnirja na Kodeljevem:

- sreda, 29. oktober:

Hit Kijev - Forca 10:2 (5:1)

Siliko Vrhnika - Aurora Kijev 2:2 (0:1)

- četrtek, 30. oktober:

Aurora Kijev - Hit Kijev 0:5 (0:2)

Vrhnika - Forca 4:2 (2:2)

- sobota, 1. november:

Forca - Aurora Kijev 0:10 (0:3)

Siliko Vrhnika - Hit Kijev 1:2 (1:0)

 

- lestvica:

1. Hit Kijev 3 3 0 0 17:3 9

2. Aurora Kijev 3 1 1 1 12:7 4

3. Siliko Vrhnika 3 1 1 1 7:6 4

4. Forca 3 0 0 3 4:24 0

futsal siliko vrhnika
Naslednji članek

Sinner še zmago oddaljen od prvega mesta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330