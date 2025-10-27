V sredo otvoritev lige prvakov, Siliko na Kodeljevem proti Kijevu

V glavnem delu lige prvakov bodo izvedli osem turnirjev s po štirimi ekipami. Turnir skupine 8 bo na Kodeljevem, kamor Vrhničani vabijo navijače, naj pridejo v čim večjem številu, "saj bodo imeli kaj videti". "Vadimo dobro, osredotočeno na ligo prvakov. Razmišljamo samo o tem in komaj čakamo. Čakajo nas težke tekme, obe ukrajinski ekipi sta zelo dobri. To bo turnir na dveh ravneh višje, kot smo vajeni. Moramo se res potruditi za dober izid," je pred prvo tekmo med elito povedal trener Mile Simeunović.
"Prvi cilj je, da zadnji dan odločamo samo o sebi. Res ne bo lahko. Naj pride čim več gledalcev, ker bodo imeli kaj videti," je dodal strateg Vrhničanov, ki prvič nastopajo v ligi prvakov. "Kar nekaj časa se že čuti to v klubu, da prvič igra ligo prvakov. Vsi smo z glavami pri njej, to je resen dogodek, ki ga v Ljubljani še ni bilo. Zelo se veselimo teh tekem," pa je povedal mladi Lovro Trdin.
Ta je s soigralci uspešno prestal prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v svoji skupini premagal domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu ter poskrbela za zgodovinski trenutek kluba. Višjerangirani ukrajinski ekipi pa se šele zdaj priključujeta tekmovanju. Hit Kijev je sicer drugi v domači ligi, a s še popolnim izkupičkom petih zmag s petih tekem, Aurora, ki sicer igra pod imenom Kijev Futsal, pa je vodilna s petimi zmagami in remijem.
