V sredo otvoritev lige prvakov, Siliko na Kodeljevem proti Kijevu

Slovenski prvak v futsalu, ekipa Silika iz Vrhnike, bo v sredo začela turnir glavnega dela lige prvakov. V Ljubljani na Kodeljevem bodo Vrhničani gostili ukrajinski ekipi Hit Kijev in Aurora Kijev ter makedonsko Forco. Le zmagovalec turnirja se bo prebil v osmino finala.

V glavnem delu lige prvakov bodo izvedli osem turnirjev s po štirimi ekipami. Turnir skupine 8 bo na Kodeljevem, kamor Vrhničani vabijo navijače, naj pridejo v čim večjem številu, "saj bodo imeli kaj videti". "Vadimo dobro, osredotočeno na ligo prvakov. Razmišljamo samo o tem in komaj čakamo. Čakajo nas težke tekme, obe ukrajinski ekipi sta zelo dobri. To bo turnir na dveh ravneh višje, kot smo vajeni. Moramo se res potruditi za dober izid," je pred prvo tekmo med elito povedal trener Mile Simeunović.

Siliko Vrhnika FOTO: NZS icon-expand

"Prvi cilj je, da zadnji dan odločamo samo o sebi. Res ne bo lahko. Naj pride čim več gledalcev, ker bodo imeli kaj videti," je dodal strateg Vrhničanov, ki prvič nastopajo v ligi prvakov. "Kar nekaj časa se že čuti to v klubu, da prvič igra ligo prvakov. Vsi smo z glavami pri njej, to je resen dogodek, ki ga v Ljubljani še ni bilo. Zelo se veselimo teh tekem," pa je povedal mladi Lovro Trdin.

Lovro Trdin v dresu slovenske reprezentance FOTO: NZS.si icon-expand