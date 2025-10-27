Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

V sredo otvoritev lige prvakov, Siliko na Kodeljevem proti Kijevu

Vrhnika, 27. 10. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenski prvak v futsalu, ekipa Silika iz Vrhnike, bo v sredo začela turnir glavnega dela lige prvakov. V Ljubljani na Kodeljevem bodo Vrhničani gostili ukrajinski ekipi Hit Kijev in Aurora Kijev ter makedonsko Forco. Le zmagovalec turnirja se bo prebil v osmino finala.

V glavnem delu lige prvakov bodo izvedli osem turnirjev s po štirimi ekipami. Turnir skupine 8 bo na Kodeljevem, kamor Vrhničani vabijo navijače, naj pridejo v čim večjem številu, "saj bodo imeli kaj videti". "Vadimo dobro, osredotočeno na ligo prvakov. Razmišljamo samo o tem in komaj čakamo. Čakajo nas težke tekme, obe ukrajinski ekipi sta zelo dobri. To bo turnir na dveh ravneh višje, kot smo vajeni. Moramo se res potruditi za dober izid," je pred prvo tekmo med elito povedal trener Mile Simeunović.

Siliko Vrhnika
Siliko Vrhnika FOTO: NZS

"Prvi cilj je, da zadnji dan odločamo samo o sebi. Res ne bo lahko. Naj pride čim več gledalcev, ker bodo imeli kaj videti," je dodal strateg Vrhničanov, ki prvič nastopajo v ligi prvakov. "Kar nekaj časa se že čuti to v klubu, da prvič igra ligo prvakov. Vsi smo z glavami pri njej, to je resen dogodek, ki ga v Ljubljani še ni bilo. Zelo se veselimo teh tekem," pa je povedal mladi Lovro Trdin.

Lovro Trdin v dresu slovenske reprezentance
Lovro Trdin v dresu slovenske reprezentance FOTO: NZS.si

Ta je s soigralci uspešno prestal prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v svoji skupini premagal domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu ter poskrbela za zgodovinski trenutek kluba. Višjerangirani ukrajinski ekipi pa se šele zdaj priključujeta tekmovanju. Hit Kijev je sicer drugi v domači ligi, a s še popolnim izkupičkom petih zmag s petih tekem, Aurora, ki sicer igra pod imenom Kijev Futsal, pa je vodilna s petimi zmagami in remijem.


Siliko Futsal liga prvakov
Naslednji članek

Svetovni prvak Černigoj osrednja osebnost strelskega spektakla v Crngrobu

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tito73
27. 10. 2025 12.41
Ajmo Vršnčani!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306