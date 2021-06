Silovit uvod Janje Garnbret

Mia Krampl in Lučka Rakovec

Janja Garnbret, ki je prva slovenska favoritinja za zlato na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je edina v ženski konkurenci osvojila vrhova obeh ženskih kvalifikacijskih smeri. Vita Lukan je poskrbela za četrti dosežek, Lučka Rakovec je peta, Lana Skušek 13., druga slovenska predstavnica na OI Mia Krampl se je v polfinale uvrstila s 16. dosežkom. Preboj v polfinale je uspel tudi Tjaši Slemenšek s 26. dosežkom kvalifikacij.

V moških kvalifikacijah, ki so bile na sporedu v sredo, je najboljši nastop uspel Čehu Adamu Ondri, ki je dosegel vrh v eni smeri, v drugi pa mu je za malenkost zmanjkalo. Domen Škofic je bil četrti, polfinale sta si od Slovencev zagotovila še Martin Bergant s 15. in Luka Potočar z 21. mestom. Žiga Zajc (30.) in Milan Preskar (48.) si nista priborila še enega nastopa.

V Innsbrucku bodo danes na sporedu še kvalifikacije balvanov, polfinale in finale v težavnosti bosta na sporedu v petek, polfinale in finale v balvanih pa v soboto.