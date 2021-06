Silverstone letos pred polnimi tribunami

To bo tako športna prireditev z največjim številom gledalcev v Britaniji, odkar se je lani začela pandemija covida-19 . Organizatorji lahko razprodajo vstopnice za ves konec tedna. Novica je posebej razveselila šefe dirkališča – direktor Stuart Pringle je pred časom poudaril, da bodo šli v stečaj, če gledalcem ne bodo dovolili obiska.

Obe lanski dirki, VN Britanije in dirka ob 70-letnici dirk v Silverstonu, sta potekali pred praznimi tribunami. Že pred tem so na Otoku sporočili, da si bo polfinalni in finalno tekmo nogometnega evropskega prvenstva v Londonu lahko ogledalo več kot 60.000 gledalcev na Wembleyju, osrednje igrišče bližajočega se teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu pa bo lahko zapolnilo kapacitete, torej 15.000 gledalcev, za ženski in moški posamični finale.

Na enem od treh golfskih majorjev, na British Opnu v Royal St. Georgeu, pa bo lahko 32.000 gledalcev na dan.