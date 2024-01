'Simbolično rečeno je lansko leto res zlato. Leto 2024 bo izjemno naporno'

Načrt priprave za olimpijske igre je skoraj v celoti pripravljen. "Termini tekmovanj in priprav so okvirno znani. Čakajo nas trije vrhunci, sama pa mislim, da bo formo dobro tempirati za dva, zame sta to svetovno prvenstvo in olimpijske igre, čeprav sta obe tekmovanji zelo skupaj," razmišlja 27-letna varovanka Luke Kuralta , ki seveda načrtuje tudi nastop na EP v bližnjem Zagrebu.

Čas do Pariza namreč ne bo namenjen le pripravi na tekme, ampak tudi izboljšavam v lastnih tehnikah. "Sem narejena judoistka in novih tehnik in velikih sprememb pri meni ni. Je pa veliko prostora za specifične situacije, ki jih lahko še malo izpilim, da bom to, ko bo na tekmi potrebno, izvajala avtomatsko."

Vsaj konkurenci bo večina novosti do tekmovanj ostala skrita. "Vse te malenkosti bom v veliki meri trenirala doma s klubskimi kolegi, čeprav je v klubu 'sparing' seveda omejen. Na pripravah v tujini bolj ali manj treniramo le borbe, kjer se potem kakšna zadeva seveda tudi preizkusi."

Še več pozornosti bo namenjene tudi analizi tekmic. "Nasprotnice so vsaka zase zelo specifične. Verjetno tudi jaz za vse njih in temu področju bo treba nameniti še nekaj več pozornosti."

Po lanskih uspehih ima Leškijeva nastop v Parizu skorajda potrjen, a ničesar ne bo prepuščala naključju. "Na olimpijski lestvici imam res dobro izhodišče. Da pa bo zadeva zanesljiva, pa nekaj točk na eni od velikih tekem ne bi škodilo. Tekme so pomembne tudi za občutek, da ohranim to tekmovalnost. Glavna naloga me čaka na koncu sezone, zato moram zelo paziti tudi, da ostanem cela, in malo preračunati, kam se splača. Vsekakor so to grand slami, kjer je na voljo več točk."