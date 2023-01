Simon Marčič Po Dakarju: 'Letos je bilo res peklensko'

Letošnji reli Dakar je bil poseben ne le zaradi težavnosti, ampak tudi zaradi uspešnega dirkanja dveh slovenskih motoristov, ki sta v svojih razredih kar nekajkrat zaznamovala vrh najtežjih etap. S Simonom Marčičem, ki je letos zmagal etapo v svojem razredu, smo se pogovarjali manj kot 24 ur po cilju najtežje dirke na svetu – v savdskem Dammamu.

Letošnji Dakar je s težavnostjo terena in navigacije ter z dolžino 8500 kilometrov spominjal na svoje nekdanje peklenske izvedbe v Afriki, le da je bil tokrat še začinjen z dežjem. Tako ne čudi, da ga je končala le dobra polovica prijavljenih in da je ponovno terjal smrtno žrtev. Oba slovenska dirkača sta se poleg trase in konkurence borila tudi s klasičnimi dakarskimi izzivi: Simon je ostal brez zadnje gume, Toni z okvaro hladilnega sistema, oba sta se kar nekajkrat srečala s trdo podlago, a se kljub težavam in padcem uspela prebiti do cilja.

icon-expand Reli Dakar FOTO: Denis Janežič

Simon Marčič se je s traso najtežje dirke na svetu boril že devetič in reli končal četrtič zapored. Lani se je celo preselil v Dubaj, da je lahko treniral v pesku, kar se mu je letos obrestovalo, saj je v najtežjih sipinah med Haradom in Šajbo dobil etapo v razredu original, kjer pomoč mehanikov ni dovoljena in dirkači po koncu dneva sami skrbijo za svoje stroje, zaradi česar je že tako skrajna dirka še bolj peklenska. Reli je končal kot šesti v razredu in v prvi petdeseterici v absolutni konkurenci.

icon-expand Simon Marčič na Reliju Dakar FOTO: Denis Janežič

Za Tonija Mulca je bilo še posebej težko, saj je kljub številnim izkušnjam v terenskem dirkanju prvič startal na najzloglasnejšem reliju na planetu. Kljub temu se je na posameznih etapah uspel uvrstiti med najhitrejših deset absolutno in bil med Riadom in Haradom skoraj zmagal v svojem razredu neprofesionalnih dirkačev. Končal je med najhitrejšimi petindvajsetimi absolutno in kot deveti v razredu.