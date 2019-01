Simon Marčič predčasno končal reli Dakar

Slovenski motociklist Simon Marčič je predčasno končal vzdržljivostni reli Dakar. V četrti etapi od Arequipe do Moqueguaja, dolgi 510 km, na težkem odseku kmalu po startu je pri veliki hitrosti padel. Čeprav je sam ostal nepoškodovan, je bila poškodba motocikla prevelika, da bi lahko končal etapo in dirko, so sporočili iz njegovega tabora.

Simon Marčič FOTO: osebni arhiv Četrto etapo je sicer dobil AmeričanRicky Brabec(Honda), ki je tudi v skupni razvrstitvi najboljši. Med avtomobilisti je Katarec Nasser al Atijah povečal skupno vodstvo, potem ko je zmagal v četrti etapi, kar je zanj drugi etapni uspeh na letošnjem Dakarju. Dirkači so sicer vozili na 776 km dolgi preizkušnji od Moqueguaeja do Arequipe.