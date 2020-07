Simon stopil v bran Đokoviću: Če Novak 'zruši' Federerja, bo to pogrom za zahodni svet

Gilles Simon je prepričan, da so zahodnjaški mediji zelo pristranski in da po nepotrebnem napadajo številko ena svetovnega moškega tenisa Novaka Đokovića.



"Vsak človek lahko stori napako. Ta se je zgodila tudi Novaku, toda namen z organizacijo Adria Toura je bil sila pozitiven in dobrodošel v času krize. Če bi nekaj podobnega organiziral, denimo, Roger Federer se nikoli ne bi dvignilo toliko prahu. Novak gre marsikomu v nos ravno zaradi svoje uspešnosti, obenem pa sem prepričan, da jim gre še bolj na živce dejstvo, da se Đoković vse bolj približuje Rogerjevim rekordom. Verjemite, tudi če bo Novak osvojil 36 turnirjev za Grand Slam, nikoli ne bo tako priljubljen kot Federer. Na žalost," je med drugim za sloviti L'Equipe dejal nekoč šesti igralec sveta, ki nikoli v svoji karieri ni zaigral v polfinalu Grand Slama, a kljub temu zaslužil okoli 15 milijonov dolarjev.

"Še bolj sem pa besen zaradi načrtnih medijskih napadov na Đokovića. Po Adria Touru so se ti še bolj zaostrili. Če Novaku uspe preseči Rogerjevih 20 naslovov za Grand Slam, bo to pravi pogrom za zahodni svet. Ko gre za Federerja, vsi govorijo o njegovih odlikah, ko pa beseda nanese na Đokovića, se omenjajo le njegove pomanjkljivosti," je še dodal Gilles Simon.