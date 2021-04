Simon Yates v odlični formi, Froome na Dirki po Alpah spet v ozadju

Za Simonom Yatesomin Pavlom Sivakovomso se zvrstili Irec Dan Martin, Rus Aleksandr Vlasov, Ekvadorec Jefferson Cepeda, Avstralec Jain Hindley, Britanec Hugh Carthy, Avstralec Nick Shultzin Francoz Romain Bardet. Izven deseterice so Španca Pello Bilbao in Mikel Nieve, Kolumbijec Nairo Quintana, Italijan Domenico Pozzovivo...

Etapa, dolga 121,5 kilometra, je imela tudi veliko poražencev, daleč od boja za vrh so ostali Rus Ilnur Zakarin(+7:16), Francoz Thibaut Pinot (+12:11) in Britanec Christopher Froome (+14:19).

Med najboljšimi ni bilo niti dveh slovenskih predstavnikov. Domen Novak (Bahrain Victorius) je bil 115. (17:56), Matevž Govekar (Tyrol KTM) pa 132. (+22:14).