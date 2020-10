Simon Yates zaradi okužbe s koronavirusom zapušča Giro

Simon Yates je imel sicer v prvem tednu dirkanja kar nekaj težav. S tremi minutami in 52 sekundami zaostanka je bil daleč za najboljšimi, čeprav so ga stavnice pred začetkom Gira uvrščale v ožji krog favoritov. Po mnenju mnogih celo na drugo mesto, tik za Gerainta Thomasa(Ineos), ki pa je prav tako že odstopil.

"Simono zdravje je naša prva skrb. Na srečo ima le blage simptome bolezni, počuti se dobro,"so zapisali pri Michelton-Scottu, ekipi, za katero nastopa tudi naš najboljši sprinter Luka Mezgec. V sporočilu za javnost so dodali še, da je Yates znake bolezni začel kazati po petkovi, sedmi etapi, zato so ga takoj izolirali od preostalih članov ekipe in ga poslali na testiranje.