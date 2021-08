Simona Halep do prve zmage po poškodbi

Simona Halep je kljub uvodnemu porazu v Montrealu vztrajala, da je na pravi poti, da se uspešno vrača po poškodbi v Rimu pred tremi meseci. "To je bila močna tekma. Po mojem mnenju sva obe igrali zelo dobro," je dejala 29-letna Romunka o dvoboju, ki so ga spremljale prekinitve zaradi dežja. "Morda so mi ravno prekinitve malo pomagale, da sem našla energijo. V tretjem nizu sem bila tako psihično kot fizično močnejša. Ta zmaga mi veliko pomeni, vesela sem, da mi je uspelo. Zmage močno olajšajo vrnitev po poškodbah," je še dejala Halepova in dodala, da se sama prvič v življenju spopada s takšnimi težavami. "Sprva se nisem najbolje znašla brez tenisa, a vesela sem, da sem se vrnila in lahko igram brez bolečin. Zdaj gradim na samozavesti," je še dejala 12. nosilka, nekdaj številka 1 svetovnega tenisa, ki je v Cincinnatiju igrala v finalih leta 2015, 2017 in 2018.