Simona Halep in Jelena Ribakina zadnji polfinalistki Wimbledona

Halepova se je tretjič uvrstila v polfinale Wimbledona, pred tem ji je to uspelo še leta 2014 in 2019, ko je tudi osvojila za zdaj zadnji, drugi grand slam v karieri. Enega ima še na pariškem pesku (2018).

"Lepo je biti nazaj v polfinalu, trenutno sem zelo čustvena, saj mi to ogromno pomeni. Igrala sem proti zelo neugodni tekmici, ki je na koncu zelo močno udarjala po žogici. Niti nisem vedela, kaj mi je storiti, toda verjela sem vase in si rekla, da moram ostati močna na nogah. Pri 0:40 sem se nekako rešila s servisom," je dvoboj ocenila Halepova.

30-letna Romunka se je na osrednjem igrišču potila uro in pet minut, deset let mlajšo tekmico pa ugnala s 6:2, 6:4. Nekaj težav je imela predvsem ob koncu drugega niza, ko je dvakrat servirala za zmago, obakrat pa je Američanka močno pretila. Pri zaostanku 4:5 je imela tri zaporedne priložnosti za izenačenje, a se je 30-letnica iz Constante s servisom rešila in le napredovala med štiri najboljše.

Prvi niz je po "breaku" v tretji igri pripadel Tomljanovićevi, ki pa v nadaljevanju ni našla odgovora na igro Kazahstanke. Slednja je s tremi odvzemi servisa zanesljivo dobila drugi niz, v podobnem slogu pa je začela tudi tretjega in pri 5:1 servirala za zmago. V prvem poskusu dvoboja ni pripeljala h koncu, v drugo pa je servirala bolje in se po uri in 53 minutah s 15. asom prebila v polfinale.

"Vzdušje je res izjemno in rada bi se zahvalila vsem, ki nas spodbujajo na igriščih. Videla sem tudi nekaj kazahstanskih navijačev, kar mi je dalo dodatno motivacijo. Vesela sem, da sem prišla do polfinala. To je bil zahteven dvoboj. Na začetku sem bila malce nervozna, nisem najbolje servirala, Ajla pa je igrala odlično, se dobro branila. Osredotočila sem se na svojo igro in se na koncu izvlekla," je po dvoboju dejala Ribakina.

V torek sta v polfinale napredovali še 34-letna Nemka Tatjana Maria, ki se je po rojstvu druge hčerke vrnila šele pred slabim letom dni, ter tretja nosilka iz Tunizije Ons Jabeur. Prva je ugnala rojakinjo Jule Niemeier, druga igralka sveta pa je bila boljša od Čehinje Marie Bouzkove.